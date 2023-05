Zdroj: Lina Németh

Terén lesního porostu na okraji pozemku prudce klesá dolů k blízkému potoku – jeho šum vytváří příjemnou zvukovou kulisu. Všechny místnosti domu včetně koupelny mají směrem k lesu velkorysá okna či prosklené dveře, a umožňují tak svým obyvatelům užívat si naplno přírodní atmosféru výhledem do vrchních pater lesa. Přízemní dům doslova splynul s okolím – stal se příjemnou součástí přírody, která ho obklopuje a on ji nijak neruší. Kromě šumícího listí v korunách stromů lze zevnitř pozorovat i srnky přicházející za pastvou až do bezprostřední blízkosti.

Vlastní elektřina i voda

Několikaúrovňová stavba kopíruje nerovný travnatý terén a sklon šikmé střechy i domu vychází z daných podmínek. Fasádu tvoří svislý dřevěný obklad z modřínových palubek bez povrchové úpravy, což dům ještě více propojuje s okolní přírodou. Jen v menších plochách dřevo doplňuje omítka ve světle šedé barvě.

„Na střeše máme 18 fotovoltaických panelů o výkonu téměř 7 kWh. Jsou orientované na jižní stranu a díky mírnému sklonu střechy dokážou využít východní i západní slunce, takže dodávají energii celý den. Ta nespotřebovaná putuje do domovní baterie o velikosti 18,5 kWh a využívá se v domě večer, kdy slunce nesvítí, nebo k nabíjení našich elektro vozidel,“ uvádí majitel. Auta parkují pod otevřeným přístřeškem navazujícím na dům v horní části, v němž nechybí dobíjecí stanice a prostor pro uskladnění dřeva na topení. Pitnou vodou čerpají majitelé ze studny na pozemku, dešťovku shromažďují v akumulačních nádržích a poté využívají pro splachování, praní prádla a podobně.

Na třech úrovních

Všechny obytné místnosti nabízejí velkorysý výhled do zeleně. Dům je členěný na tři úrovně propojené vyrovnávacími schody. Nejnižší úroveň tvoří prostorný obývací pokoj s jídelnou, kuchyní a pracovním koutem, atmosféru tu dokresluje krb na otočné noze. Z obývacího pokoje lze vyjít na krytou terasu umožňující celoroční posezení. Z chodby, jež vede z obývacího pokoje přes několik schůdků do dalších úrovní budovy, se vlevo vchází do menší pracovny či pokoje pro hosty a vpravo do koupelny, kde si lze užít koupel v samostatně stojící vaně s výhledem do zeleně nebo sprchu ve sprchovém koutě prosvětleném luxfery. Denní světlo pak díky luxferům dopadá i do oddělené toalety.

V horní části domu se nacházejí dvě ložnice, šatna a technická místnost. „Sem se podařilo vměstnat elektrický rozvaděč, střídač a domovní baterii systému fotovoltaiky. Dále zařízení vodárny na dešťovou vodu, expanzní nádobu pro vodu ze studny, bojler, pračku a sušičku, datový rack a zbylo místo i na nějaké úložné prostory. Technologie jsou téměř bezúdržbové, vyžadují pouze čištění vodních filtrů,“ popisuje majitel.

Promyšlené osvětlení

Interiér je laděný do světlých tónů, stěny stejně jako všechny vnitřní dveře jsou bílé, což působí velmi čistým dojmem. Okna i klempířské prvky jsou naopak v kontrastní černé. Útulnost a teplo dodává dřevěná dubová podlaha. V obývacím pokoji jsou přiznané ocelové sloupky kruhového průřezu před okny a dřevěný pohledový sloup u kuchyňské linky.

Celkový dojem pozvedává osvětlení promyšlené do nejmenšího detailu a každému koutu domu i zahrady dodává kýženou atmosféru – povoláním jednoho z majitelů domu je totiž světelný design. „Umístili jsme sem náladová světýlka v pastelových tónech růžové a modré (Lodes), velké přenosné světlo (Brokis), které má své místo na podlaze obývacího pokoje, a když sedíme večer v závětří kryté terasy, přeneseme si ho tam,“ vysvětluje majitel. Vhodně osvětlená je i venkovní fasáda, a když mají majitelé hosty nebo si chtějí užít večerní výhled, rozsvítí si bodová světla namířená do korun stromů a velký oranžový Mars (Linea Light), jenž se stal dominantou jinak divoké travnaté zahrady.

Architekti Ing. arch. Pavel Horák a Ing. arch. Václav Zahradníček založili ateliér Prodesi, který se specializuje výhradně na dřevostavby, v roce 2002. O 3 roky později přidali společnost Domesi – ta jejich projekty realizuje. Obě firmy jsou klientům partnerem od zajištění stavebního povolení až po předání klíčů od nového domu. Na svém kontě mají přes dvě stovky realizovaných staveb ze dřeva, a to jak rodinných domů dle individuálních návrhů, dřevostaveb na klíč i moderních veřejných budov. Ateliér získal řadu tuzemských i zahraničních ocenění (například v soutěžích Big See Awards ve slovinské Lublani, Dřevěná stavba roku ČR a další). Architekti pravidelně přednášejí o problematice dřevostaveb na univerzitách, odborných školách a veletrzích, publikují články v odborné literatuře a pořádají Salon dřevostaveb – unikátní přehlídku moderní architektury ze dřeva, která představuje ty nejlepší stavby dokončené v posledním roce. www.prodesidomesi.cz

Příjemná a turbulentní

Majitelé jsou s novým bydlením maximálně spokojeni a pochvalují si pocit svobody a souznění s přírodou. Velmi pozitivně hodnotí i spolupráci s architekty a stavební firmou. „Byla inspirující, příjemná, turbulentní, chvílemi i velice náročná. Museli jsme překonat několik velmi obtížných milníků, které se týkaly především pozemku a jeho zasíťování. Ale všechno nakonec dobře dopadlo, za což jsme vděční,“ uzavírá majitel.

Základní údaje

Autoři: Václav Zahradníček, Michael Šilar (Prodesi/Domesi)

Projektant: Jan Švarc

Realizační firma: Domesi

Užitná plocha: 127,8 m 2

Zastavěná plocha: 220,6 m 2

Konstrukce: dřevostavba

Fasáda: obklad z modřínových palubek bez povrchové úpravy, omítka Weber

Střecha: plechová střešní krytina DEK metal

Okna a žaluzie: okna s izolačním trojsklem, předokenní zastínění – svislá markýza Hella

Dveře: dřevěné

Podlahy: dřevěná třívrstvá podlaha Boen Dub Pop, obklady Rako Cemento

Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch-vzduch v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním a krbovými kamny, fotovoltaické panely