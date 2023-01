Zdroj: Dřevo pro život

Právě byl totiž spuštěn nový ročník Dřevěná stavba roku, kterou organizuje Nadace dřevo pro život. I letos na účastníky čeká 6 soutěžních kategorií, do kterých mohou přihlásit své realizace či návrhy různých typů dřevěných staveb, jako jsou rodinné domy, sruby, konstrukce, dětská hřiště, rozhledny nebo dřevěné interiéry. Každý účastník soutěže Dřevěná stavba roku automaticky získává hodnocení v uznávaném ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF).

Architekti, studia i stavitelé z celé ČR i SR se do letošního ročníku soutěže Dřevěná stavba roku mohou přihlásit do 15. února 2023. Zaslat mohou přihlášku konkrétní realizace, ale i návrhu projektu na dřevěnou stavbu, konstrukci nebo interiér. Přihlášku mohou podat skrze webové stránky soutěže. Soutěžící, kteří se přihlásí do 16. ledna, získají navíc slevu 20 % z registračního poplatku. V průběhu března proběhne hlasování odborné poroty i veřejnosti. Výherci budou vyhlášení na slavnostním setkání v dubnu 2023.

Nadace dřevo pro život Nadace dřevo pro život již od roku 2005 přináší více dřeva do života. Ve svých projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny. Využíváním dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů chráníme životní prostředí pro nás i budoucí generace. Více o nadačních projektech o lese, dřevě a životním prostředí najdete na www.DrevoProZivot.cz.

„Stavby ze dřeva jsou unikátní a výjimečné, stejně jako samotný materiál, ze kterého vznikly. Naší hlavní nadační myšlenkou, kterou stále opakujeme, je, že dřevo je naše budoucnost a jeho využíváním chráníme naši planetu a životní prostředí. To, že letos pořádáme již 13. ročník Dřevěné stavby roku, je důkazem, že jako společnost si konečně uvědomujeme potenciál využívání dřeva ve stavebnictví a že bariéry, které kolem dřeva jako základního stavebního materiálu panují, se pomalu boří,“ uvádí ředitel Nadace Stanislav Polák.



Spolu s veřejností hodnotí díla i odborná porota. Ta je složená z jedenácti odborníků z oblasti architektury dřevěných konstrukcí a staveb či interiérového designu. Porotci jsou rozděleni do tří hodnotících skupin podle své expertízy – na dřevěné konstrukce, dřevěné budovy a dřevěné interiéry. Přihlášená díla hodnotí zejména podle úrovně jejich technického zpracování, inovativnosti a způsobu využití dřeva.

Vítězné projekty z loňských let je možné si prohlédnout v galerii staveb.