Každý dům by mohl vyprávět různé příběhy. Tenhle by nejspíš začal po velké povodni v roce 2002, kdy tatínek současného majitele výhodně zakoupil parcelu v záplavové oblasti. Ačkoli s tím jeho syn tehdy nesouhlasil, ukázalo se to nakonec jako prozíravé rozhodnutí.

Pozemek se nachází ve vyhledávaném městě u Berounky, a přestože původně nebyl stavební, časem se jím stal. Majitel se svou ženou žili do té doby v místním bytě a hledali, kde by mohli postavit svůj vlastní dům. Kromě pozemku od otce přicházela v úvahu ještě jiná blízká lokalita, která ale nebyla dopravně tak obslužná, nejezdil tam vlak, autobusy jen zřídka a chyběla škola.

Parcela zakoupená po povodni splňovala všechny požadavky. „Je tu příjemné prostředí, kousek do Prahy, vlakem to trvá 20 minut do centra. Já se tu narodil a mojí ženě se tu také moc líbí,“ vypráví majitel. „Jediný problém představovala blízkost řeky.“

​Dům jako krabička sirek

Shodou okolností se majitel dozvěděl o architektovi, Lukáši Rudolfovi, který kamarádovi navrhl přestavbu domu ze 40. let. Jelikož všechny spojoval stejný zájem – lyžování, majitel architekta oslovil a posléze v něj pojal plnou důvěru. Díky tomu tak vznikla moderní přízemní dřevostavba.

„Původně jsme měli sice představu zděného domu do patra, ale architekt se zabýval dřevostavbami, přesvědčil nás, a už jeho první návrh se nám líbil,“ popisuje průběh událostí majitel. „Na modelu z papíru vypadal dům jako krabička od sirek zavěšená v terénu. Řekli jsme tedy ano a nechali stavbu na architektovi.“ Majitel byl zpočátku ke konstrukci dřevostavby trochu skeptický, ale po šesti letech, kdy v domě s rodinou žije, nelituje.

​Stavba v terénu i nad ním

Při plánování konstrukce bylo nutné počítat s tím, že se řeka rozlije a terén pod domem je v zátopovém pásmu. Spodní část stavby proto tvoří železobetonový suterén s garáží, na němž je na hluboko usazených pilotech umístěna velká základová deska a teprve na ní stojí dřevostavba postavená systémem two by four.

Návrh počítal i s modelací terénu, aby se v případě záplav zatopila pouze garáž, a proto se po dostavbě suterénu domodeloval prostor kolem domu navážkou. „Pokud by se stavělo do navážky, byl by dům nestabilní,“ vysvětluje majitel s tím, že stavbu už prověřila povodeň v roce 2012. Dům ji ale bez problémů ustál a v garáži při ní bylo asi 15 cm vody.

Suterén i desku vystavěla firma Respo z nedaleké obce Lety, dřevostavbu pak společnost Naga. Stavba trvala vzhledem k základům dva roky a při práci podle majitele vše klapalo. Bylo sice nutné pravidelně kontrolovat dílčí řemeslné práce, naštěstí bydlel blízko a na stavbě byl i několikrát denně. Nepříjemnou zkušenost však zažil s místním úřadem, a to nejen stavebním, a komunikace s úředníky byla velice zdlouhavá.

MgA. Lukáš Rudolf Během studia v Praze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové absolvoval stáž v ateliéru Design výrobků pod vedením Doc. MgA. Michala Froňka a stáž ve Stockholmu na KTH School of Architecture u Prof. Jadwigy Krupinske. Kromě vlastních projektů a realizací spolupracuje i s firmou Pietro Filipi, s. r. o., pro kterou navrhuje interiéry a vybavení nových a rekonstruovaných prodejen a koordinuje realizace.

Pěkný pohled zvenčí…

Dům má dva hlavní vstupy – jeden z boku ze severní strany, kterým se vstupuje do chodby, a druhý ze západní strany, který patří ke garsonce. Ta k domu přibyla ještě v průběhu projektu a momentálně funguje jako majitelčina pracovna. Vybavená je jedním pokojem, koupelnou a mini kuchyňským koutem a uvnitř domu navazuje na zbytek obydlí. V budoucnu by tu mohl bydlet některý z rodičů majitelů.

Hlavní prosklení domu a terasa jsou orientovány na jih. Díky venkovním žaluziím se stavba nepřehřívá a majitel může doporučit i zastřešení terasy pomocí lamelového systému Vergola.

Fasádu domu tvoří palubky ze sibiřského modřínu. „Architekt nám sice doporučoval nechat je zešednout, my jsme ale chtěli jejich barvu udržet voskováním,“ popisuje majitel. Vrstva vosku se však začala odlupovat a na některých místech působením slunce degraduje rychleji. „Dnes už proto na udržovaném stavu netrváme.“

… a příjemná návštěva uvnitř

Do zádveří je možné vstoupit hlavním vchodem nebo po schodech ze suterénní garáže. Následuje chodba, z níž se vchází do dětských pokojů, dětské koupelny a toalety a také zmíněné garsonky. Na protilehlé straně chodby se vstupuje do prádelny a velkého obytného prostoru, který zahrnuje obývací pokoj, jídelnu a kuchyň. Odtud lze vejít do ložnice rodičů, která má vlastní koupelnu a šatnu. „Dětské pokoje jsme mohli možná udělat větší na úkor společného obytného prostoru,“ uvažuje nahlas majitel. Také by asi jinak řešil spíž, která sousedí s prádelnou, kvůli níž se ohřívá. Jinak je ale spokojený.

Interiér je rovněž prací architekta Rudolfa. Majitelé se s ním na většině věcí shodli – on je navrhl a majitelův kamarád, podlahář a truhlář Antonín Číp, vyrobil. Kromě nábytku truhlář zhotovil i podlahy a fasádu domu. Konkrétně u podlah si majitel s truhlářem prosadili netradiční řešení. Jelikož dřevostavba nemá tepelný setrvačník – rychle chladne a rychle se vyhřívá, položili pod podlahu pěticentimetrovou vrstvu suchého betonu a na něj nalepili dubové parkety. „Podlaha je stabilní, nevrže, nekroutí se a hlavně tu tepelnou setrvačnost má. Máme s tím moc dobrou zkušenost, mohu vřele doporučit,“ pochvaluje si majitel.

Na osvětlení, obkladech i sanitě se majitelé domluvili s architektem, který pak vše zajistil. „Líbila se nám hlavně hluboká vana umístěná ve volném prostoru, víc ale samozřejmě využíváme sprchový kout,“ říká majitel. Za pozornost stojí i majitelovo staré windsurfingové prkno a vrtule – památka na 90. léta, kdy se živil jako instruktor ultralehkého létání – obojí umístěné nad schodištěm. Úložné prostory jsou vyřešeny vestavěnými skříněmi a šatnou.

Vzduchotechnika v podhledu

Topení zajišťuje plynový kondenzační kotel ve spojení s akumulačním zásobníkem na 980 l vody. V koupelnách a chodbě je podlahové vytápění, v ostatním prostoru je teplovzdušné s rekuperací tepla. Veškeré topení zde tedy obstarává cirkulace vzduchu.

Technologie vzduchotechniky je ukrytá ve sníženém podhledu, který vede po celé délce severní strany domu, tzn. v chodbách, koupelnách a v kuchyni. Zde se vzduch z domu odsává a v druhé části obydlí zase vývody v podlaze proudí dovnitř.

Na zahradu s traktůrkem

Zahradu o rozloze 2000 m2 pokrývá hlavně trávník, který majitel jednou za čtrnáct dní seče traktůrkem. Rodina zachovala nálety špendlíků, pěstuje tu rybízy, angrešty a ze stromů tu roste například jedlý kaštan. Ve štěrkovém záhonu u domu se daří trvalkám, které nevyžadují téměř žádnou péči, a po stranách pozemku byly ve spolupráci se zahradním architektem vysazeny keře kvetoucí v různou dobu. Dům doplňuje i terasa z exotického dřeva a bazén s rozměry 3 x 6 metrů.

Autor projektu: MgA. Lukáš Rudolf

Projektant: MgA. Patrik Zamazal

Dodavatel, realizace: Naga, s. r. o., (dřevostavba), Respo, s. r. o., (spodní stavba), Antikhaus, s. r. o., (dřevěná okna), Truhlářství Šváb (interiérové dveře) a Parkety Praha, s. r. o., (nábytek, podlahy, fasáda)

Zastavěná plocha: 224 m 2 + garáž

+ garáž Užitná plocha: 190 m 2 + garáž 65 m 2

+ garáž 65 m Plocha pozemku: 2000 m 2

Konstrukce: železobeton, dřevostavba two by four

Zateplení: polystyren, minerální vata

Fasáda: sibiřský modřín – palubky Rhombus

Střecha: plochá, EPDM kaučuková fólie Firestone

Okna: dřevěná s izolačními trojskly + bezrámové zasklení

Podlahy: dubové lakované parkety, keramická dlažba

Vnitřní dveře: dřevěné bezfalcové, lakované

Vytápění, ochlazování: teplovzdušné s rekuperací tepla – Atrea, s. r. o., plynový kondenzační kotel

Energetická náročnost: výpočtová tepelná ztráta objektu 5,75 kW

