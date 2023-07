Zdroj: Shutterstock

Amarant neboli laskavec je půvabná rostlina, která původně pochází z Jižní Ameriky. Patřil k základním potravinám původních obyvatel a byl velmi ceněn pro své výživové hodnoty a schopnosti dodat tělu energii a sílu. Na čas upadl v zapomnění, ale spolu s trendem zdravé výživy se vrátil zpět na výsluní. Díky vysokému obsahu bílkovin je oblíbenou surovinou ve vegetariánské a veganské kuchyni. Také patří mezi bezlepkové potraviny, takže je vhodný i pro celiaky. Mimo to obsahuje velké množství vápníku, hořčíku a draslíku, je i cenným zdrojem železa. Z vitaminů dominuje B2, najdeme v něm i vitamin E. V těle působí jako antioxidant, obsahuje zdravé nenasycené mastné kyseliny a podporuje správnou hladinu cholesterolu v krvi. Díky nízkému glykemickému indexu je vhodný také pro diabetiky.

Víte, že z amarantu si můžete připravit i miniaturní popcorn? Podívejte se, jak na to:



Co s ním? Zkuste kaši, polévku nebo karbanátky

Příprava amarantu je snadná. Stačí ho uvařit zhruba 25 minut ve vodě v poměru 1 díl amarantu na 3 díly vody. Pevná slupka zůstává i po uvaření pevná, takže semínka při konzumaci jemně křupou. Využít je můžete jako zavářku do polévky, přílohu k masu, do salátů i kaší. Skvěle se hodí i k přípravě sekané, karbanátků nebo bezmasých burgerů – díky vysokému obsahu škrobu poslouží i jako pojivo. Konzumovat lze i listy, které se připravují podobně jako špenát. Kromě semínek najdete v obchodech také amarantovou mouku, která se hodí například pro přípravu palačinek a bezlepkového pečiva. K dostání je amarant také ve formě vloček, které můžete využít na přípravu kaše, k zahuštění polévek, do smoothie, na pomazánky i do sušenek.



Amarantová kaše s ovocem a semínky

Příprava: 30 minut

Ingredience:

½ hrnku amarantu

2 hrnky mléka (může být rostlinné)

2 lžíce javorového sirupu

čerstvé ovoce (borůvky, jahody, maliny…)

hrst semínek (slunečnicová, dýňová, lněná…)



Příprava:

1) Amarant nasypte do hrnce, přidejte mléko a špetku soli. Na mírném plameni vařte 25-30 minut do zhoustnutí.

2) Přidejte javorový sirup, promíchejte a rozdělte do misek.

3) Hotovou kaši posypte ovocem a semínky a ihned podávejte.

Zdroj: www.vegmania.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.fzv.cz