Zdroj: shutterstock

Krokem číslo jedna je teplá voda. Slunečnice má chlupatý stonek, který v kontaktu se studenou vodou vypouští částice, které pak ve vodě zahnívají. Pak slunečnice rychle zvadnou. Když ale použijete teplou vodu, pletiva ve stonku se roztáhnou a díky tomu lépe absorbují vodu.

Pozor na prasknutí vázy!

Lít horkou vodu přímo do vázy nedoporučujeme. Váza by to nemusela vydržet. Dejte tedy slunečnici do hrnce a tam ji zalijte horkou vodou. Tím se póry roztáhnou. Teprve až voda trochu vychladne, přelijte ji a slunečnici přendejte do vázy.

Slunečnice ve váze je skvělou dekorací Autor: shutterstock

Další tajné tipy

Víte, že můžete použít třeba lak na vlasy? Z asi 25centimetrové vzdálenosti posprejujte spodní stranu listů a okvětních lístků. Do vody můžete přidat i dvě lžíce jablečného octa, případně vyvětralou limonádu. Antibakteriálně působí třeba vodka. Ta zabrání množení hnilobných bakterií. K dezinfekci poslouží i kousek česneku nebo dřevěné uhlí.

www.primanapady.cz, ireceptar.cz