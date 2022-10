Zdroj: shutterstock

Kuchyň je srdcem domova, potkávají se v ní členové rodiny a je v ní typicky velmi živo. Můžete ji mít klasickou nebo třeba ve tvaru L, U a tak dále. Je důležité si zvolit takovou, která vám bude skutečně vyhovovat. Pojďme si přečíst, z čeho vlastně můžete vybírat.

Kámen

Populární je třeba Technistone, což je tvrzený kámen z přírodních surovin, který se obvykle prodává s leštěným povrchem. Na trhu najdete ale i matný, který působí při doteku, jako kdyby byl kožený. Technistone má opravdu kvalitní pojiva a tak, na rozdíl od umělých materiálů, je velmi odolný. Najdete kameny různých barev – černé, šedé, bílé apod.

Obyčejný přírodní kámen je znakem luxusu, ale má oproti tomu technickému řadu nevýhod, nasakuje vodu a dá se snadněji poškrábat. Je ale odolný vůči vsakování olejů, kyselých látek a tak dále. I zde najdete povrchové úpravy matné a leštěné. Za metr zaplatíte minimálně dvacet tisíc korun.

Umělý kámen polymer

Jedná se o kombinaci přírodních materiálů, akrylu, hliníku a bauxitu. To vše dohromady pojí pryskyřice. Kámen je přidáván jen v malém množství jako obohacení. Na takový povrch opět nemůžete pokládat rozpálené nádobí, pokroutil by se nebo by praskl. Výhodou je, že vzhledem opravdu dobře připomíná kámen, ale rozhodně nevydrží tolik. Cena je asi pět tisíc za metr.

MDF deska s laminátovým povrchem

Je skvěle odolná vůči běžným chemikáliím, které v kuchyni používáte – nezničí ji ocet, olej ani další přírodní kyseliny. Její velkou nevýhodou je, že nezvládne vysoké teploty a může se roztavit. Nemůžete na ni položit horký hrnec, pánev a tak dále. Také je citlivá na poškrábání a vodu – můžou se pod ní objevit bublinky a jakoby nabobtná. Je to ale cenově přijatelná varianta kuchyňské desky, stojí totiž asi dva tisíce korun za metr.

Dřevěná linka a její výhody a nevýhody

Dřevo je velmi oblíbený materiál. Zútulní váš domov. Linku tvoří špalíky ze dřeva, které jsou slepené lepidlem. Dřevo má povrchové úpravy takové, aby nenasáklo a nezničilo se. Nevýhodou je, že ji musíte pravidelně impregnovat a stále je velké riziko, že nevydrží, voda se do ní vsákne nebo se popálí. Cena je ale velmi příjemná, a to okolo 3 000 korun za metr.

Skleněná nebo plechová deska

Poslední dva možné materiály jsou sklo a nerezový plech. Sklo je velmi odolné vůči poškrábání i vysokým teplotám, ale není v kuchyni příliš obvyklé. Nerezové desky se hodí spíše do fabrik nebo profesionálních provozů, jako jsou restaurace.

Zdroj: novinky.cz, bydleni.instory.cz