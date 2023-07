Zdroj: Shutterstock

Nejprve je třeba vysvětlit, že označení podhled se nepoužívá pouze pro stropy ze sádrokartonu. Podhledy mohou být také vyrobeny z minerálních desek, kovu, polystyrenu nebo lamel. Všechny výše uvedené materiály tvoří skupinu lehkých podhledů, jejichž vlastní hmotnost nepřesahuje 50 kg/m² a jejichž podkladová konstrukce je připevněna ke stropu nebo ke stěnám. Hmotnost stropu je velmi důležitá a musí být zahrnuta do statického výpočtu celého domu. Na celkové hmotnosti stropu se podílí hmotnost konstrukce (u stropů z profilů), hmotnost obložení (u stropů ze stavebních desek), samozřejmě i hmotnost izolace. Počítat ale musíte i s dalším zatížením, jako jsou svítidla nebo jiné prvky, které jsou přímo připevněny ke stropní konstrukci.

Podhledové obložení

V závislosti na tom, jaké úkoly má lehký strop s podhledy poskytovat, si můžete vybrat mezi různými konstrukcemi: stropním obložením, standardním podhledem nebo samonosným stropem. Jaké jsou rozdíly mezi těmito konstrukcemi? Podhledové obložení snižuje strop jen minimálně. Obvykle se instaluje v případě, že chcete ztratit co nejméně výšky. Postačí, pokud chcete zakrýt pouze malý počet kabelů, jednotlivých trubek, ledkových nebo halogenových svítidel.

Jak na to: Sestavení kazetového stropu:

Standardní podhled

Jiné je to u tzv. standardního podhledu. Zde je nosná podkonstrukce (dřevěné latě nebo systémové profily), ke které se přišroubují sádrokartonové desky, připevněna je přímo ke stropu, bez jakýchkoli závěsů. U takového stropu se rovněž nevyskytují žádné obvodové profily. Stropní obložení se obvykle provádí na konstrukci z dřevěných latí (připevněných přímo ke stropu), které mohou být jednoduché nebo dvojité (křížené). Panely mohou být také zavěšeny na nosných profilech. Na nich bývá upevněna pouze jednoduchá konstrukce držící podhledy.

Ukotvení podhledů

Podhled lze použít také k zakrytí instalací, které jsou v různých výškách. Je také možné vytvářet dekorativní stropní lišty a reliéfy. Nosná konstrukce (CD profily nebo dřevěné latě), ke které jsou sádrokartonové desky přišroubovány, je ke stropu připevněna pomocí závěsů, tj. spojnic mezi stropem a podkladní konstrukcí. Takovým spojovacím prvkem mohou být buď závěsy (přímé, přímo nastavitelné, nůžkové), nebo drát s očkem. Obvodové profily UD se také nejčastěji používají v podhledových konstrukcích.

Řešení pro dlouhé a úzké místnosti

Konstrukce samonosného (průvlakového) stropu je řešení, které se výborně osvědčuje v dlouhých chodbách a jiných úzkých místnostech, kde prakticky celý stropní prostor pokrývají trubky, kabely a vzduchotechnika zavěšené přímo na stropě. Tento typ stropu se skládá z obvodových profilů připevněných ke stěnám místnosti a z lisovaných profilů, které tvoří pole, na něž jsou připevněny panely. Používá se všude tam, kde je obtížné upevnit závěsy na strop.

Kotvení a montáž podhledů

Samotná montáž stropního podhledu se liší podle typu podhledu a konstrukce stropu. Při přímé montáži jsou montážní profily připevňovány k nosnému stropu přímými závěsy. Podhledy jsou kotveny hmoždinkami různých typů do železobetonových stropů, připevňovány do prvků osazených do bednění před zabetonováním, nebo připevněny hřebíky nebo vruty do dřevěných konstrukcí. Plastové stropní podhledy se přibíjejí speciálním kladívkem a hřebíčky, mají po obvodu výstupky, za které se přibíjí na podkladový rošt a do sebe se zasouvají jako skládačka.

