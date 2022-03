Zdroj: Dům&Zahrada

Prostě jaro už se nezadržitelně přiblížilo a my vyrážíme do světa s čtvrtým číslem Domu&Zahrady. Stále se snažíme, abyste měli co číst, v čem se vzdělat a kde sebrat inspiraci. I tohle jaro není jiné. Takže co se v čísle 4/22 dozvíte?

Stavba

Jsou domy, kde nejde zateplit vnější vrstvou izolantu. Jsou to třeba historické domy, které by přišly o svoje krásné fasády. Jenže jak je zateplit? Náš odborník na stavby – inženýr Richard Brabec pro vás sepsal článek o tom, jak se zateplují právě takové stavby. A nezastavil se jen u toho. Těch výhod a nevýhod vnějšího vs. vnitřního zateplení je tam víc.

Druhé téma není tak voňavé. Jde o kanalizace, septiky, jímky a vůbec nakládání s odpady. I když to není žádné efektní téma, je nutné. Víte například, že naše zákony sice přečištěnou vodu z čistíren považují v mnohých případech za čistou a člověk ji může vypouštět do povrchových vod, ale nemůže ji rozprašovat třeba na svém trávníku? Ano. Takové zajímavosti u nás máme. Ale to vás asi nepřekvapí.

Interiér

Málo peněz znamená menší domy a byty. A v nich problém s prostorem. Není tu dost místa na ukládání věcí, na více pokojů pro děti… Prostě je to problém. Tak se podíváme, jak využít prostor na maximum a vytěžit z něj, co se dá.

Také se zaměříme na oblíbené a nestárnoucí téma – obklady a dlažby. Novinky, tradice i moderna. To všechno najdete v našem článku.

Zahrada

Budeme se zabývat těmi nejpěstovanějšími a nejobletovanějšími trvalkami v našich zahradách. Víte, které to jsou? Jsou to naše trávníky. Ale jistě, tráva je trvalka, o kterou se staráme tak často, jako o žádnou jinou. A tak si o nich něco zajímavého řekneme.

A taky vyrazíme na jednu zahradní návštěvu. Ta nebude plná trávy, ale květin. Tak se těšte.