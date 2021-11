Zdroj: snowturtle / Shutterstock.com

Dubová kůra se v lidovém léčitelství tradičně využívá pro své dezinfekční a svíravé účinky, ostatně z celého dubu má právě kůra nejvyšší množství účinných látek. Mezi ty se řadí hlavně třísloviny, hořčiny, flavonoidy, kyselina gallová a elagová. Díky nim dubová kůra působí protizánětlivě, zastavuje krvácení a urychluje hojení. Využijí ji zejména lidé trpící na ekzémy, praskliny, vředy, křečové žíly, ale i ti, které trápí špatně se hojící drobné rány nebo lehčí omrzliny či popáleniny. Skvělým pomocníkem je i při hemoroidech a nadměrném pocení, působí proti průjmům a zánětům zažívacího traktu. V podobě kloktadla dezinfikuje sliznice, pití čaje z dubové kůry posiluje horní cesty dýchací.

Podzim je ideální doba sběru dubové kůry

Výhodou je, že na čerstvou kůru můžete na rozdíl od bylinek vyrazit klidně i teď na podzim. Výhoda je, že dub ani přes zimu neshazuje všechny listy, poslední opadají až na jaře, kdy už rostou nové. A právě podle typických laločnatých listů dub snadno poznáte. Často se nachází v celých alejích v blízkosti vody, na hrázích a všude tam, kde je potřeba zpevnit půdu.

Nařežte mladé větvičky, které by neměly být silnější než váš malíček. Doma je celé ponořte do vody a nechte na teplém místě měknout. Změklou kůru pak oloupejte a nasušte v tenké vrstvě při teplotách do 50 °C. Případně můžete kůru na vyhlédnutých větvích (ne silnějších než 2–3 cm) podélně naříznout a postupně odloupat. Opět usušte, po usušení kůru uložte do uzavíratelných nádob nebo sáčků a uchovávejte v suchu.

Sušená a drcená dubová kůra se používá ve formě čaje, ale hlavně koupelí a obkladů Autor: Chamille White / Shutterstock.com

Koupele jsou nejúčinnější

Dubová kůra se dá používat vnitřně i zevně. Vnitřní užití ve formě čaje se používá nejčastěji při žaludečních a střevních katarech. Čaj připravíte následovně: 1 lžičku sušené sekané kůry vsypte do ¼ litru studené vody, přiveďte k varu, krátce povařte a nechte 15 minut v přikryté nádobě odstát. Poté přeceďte, pijte 1–2x denně. U některých lidí ale může vnitřní užití vyvolávat alergické reakce, je proto nutné to nejdříve opatrně vyzkoušet.

Vnější užití je mnohem rozšířenější, například v podobě obkladů a oplachů na kožní problémy, koupele nohou při jejich nadměrném pocení, odvar můžete použít jako kloktadlo při zánětech sliznice dutiny ústní nebo hrtanu. Osvědčené jsou sedací koupele při problémech s hemoroidy. V případě vnějšího užití vezměte 2–3 hrsti kůry a nechte je 15 minut povařit v 1 l vody. Odvar můžete dále použít právě na obklady či oplachy, případně přidat do koupele.

Zdroje: mojezdraví.cz, salveo.cz/blog