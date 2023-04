Zdroj: shutterstock.com

V roce 2023 závisí měsíční částka starobního důchodu na době pojištění v celých letech (ukončených) a výši osobního vyměřovacího základu (OVZ, průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě). Čím bude doba pojištění delší a osobní vyměřovací základ vyšší, tím bude vyšší také měsíční starobní důchod.

Jak se hodnotí doba pojištění?

Doba pojištění se hodnotí v celých ukončených letech. Mimo odpracovaných let se započítávají také náhradní doby pojištění (to je například u péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Osobní vyměřovací základ se vypočítává v roce 2023 z rozhodných příjmů, z nichž bylo zaplaceno pojištění – v letech 1986 až 2022.

Máte nižší příjmy?

Pro žadatele o starobní důchod s nižším osobním vyměřovacím základem je při výpočtu starobního důchodu důležitější každá tisícikoruna osobního vyměřovacího základu více než rok pojištění navíc.

A co vyšší příjmy?

Pokud má žadatel o starobní důchod vyšší osobní vyměřovací základ, je při výpočtu starobního důchodu důležitější každý rok pojištění více než osobní vyměřovací základ o tisícikorunu.

