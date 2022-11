Zdroj: Dům&Zahrada

A co může být důležitější téma současnosti než energie? S nimi souvisí všechno. I stavba domu. Plánovat dnes nový dům bez pořádného zateplení není nejen legislativně možné, ale ani logické. Vždyť je hloupost za šílené peníze vyrobit teplo a to nechat utéct špatně zateplenými stěnami či okny pryč. Před pár lety, kdy ještě elektřina a plyn stály pár korun, ještě možná bylo možné si poklepat na hlavu, když někdo přemýšlel o pasivním domě, který byl o dost dražší a jeho návratnost tak byla v řádu desítek let. Ovšem dnes…

Proto jsme se rozhodli udělat speciál tak, abyste získali inspiraci. A není ledajaká. Oslovili jsme firmy, aby nám napsaly, co je podle nich to nejlepší, co se dnes na dům může dát. Je tedy lepší mít tenčí zdivo a zateplit ho zvenku, nebo jsou lepší plněné cihly? Co nabízí za nejlepší okna, dveře nebo tepelné čerpadlo, které má nejlepší parametry. Samozřejmě, že to, co zde najdete, není povinnost. Je to dnešní horní meta, která by při použití a vhodném projektu znamenala pohodlné splnění podmínek pro pasivní a troufáme si říct, že klidně i nulový dům.

Dům&Zahrada 12/22

Jako každý rok je součástí časopisu i speciální sekce katalogových domů. Jsou to domy, kde nemusíte řešit s architektem, jak bude dům vypadat, jakou bude mít dispozici apod. Podíváte se do katalogu, vyberete si ten nejbližší vašim představám, rozhodnete se pro dílčí úpravy a třeba i si vyberete, v jakém energetickém standardu jej chcete mít. A firma vám dům dodá na klíč.

Nejen stavba

Samozřejmě, že nezapomínáme ani na ty, kterým stavba nic neříká. Takže ve dvanáctém čísle se věnujeme koupelně, aby byla opravdu skvělá, věnujeme se dětským pokojům, které musí sdílet víc sourozenců, nebo třeba zajímavé kuchyňské technice, která je hodně oblíbená jako vánoční dárek – mixérům a šlehačům.

Dům&Zahrada 12/22

Podobně zajímavou inspiraci najdete i v zahradní části, kde se probíráme boxy na nářadí a pracovními sortery. To by mohl být skvělý dárek, co říkáte? To, co ale zaujme asi nejvíc, je dnešní fenomén, který je tak trochu oxymóron – BEZÚDRŽBOVÁ ZAHRADA. Znáte nějakou? Už jste byli v nějaké zahradě, která nepotřebuje údržbu? Dopředu říkáme, že to nejde. Přesto se dá k tomuto ideálu blížit třeba vhodným výběrem rostlin. A my se na to komplexně podíváme.