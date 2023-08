Zdroj: Dům&Zahrada

Deváté vydání Domu & Zahrady v tomto roce opět vychází o půl měsíce dřív, než by napovídalo číslo. Tak je to vždy. Je to už tradice, abyste byli vždy o kousek v předstihu. Ať už s pracemi na zahradě, stavbou, nebo třeba i odpočinkem.

Letní sezona se pomalu chýlí ke konci a začíná klepat na dveře podzim. Děti odejdou do školy, my chytneme do ruky hrábě, motyky a lopaty. Práce na zahradě začíná, na stavbě pokračuje po návratu z dovolené. Ale než s tím začnete, posaďte se s naším časopisem.

Neuvěřitelné

Jako obvykle musíme upozornit na naše návštěvy. Už ta titulní vypadá skvěle. A je naprosto famózní. Dům postavený na skále nad jezerem je jak z nějakého filmu. Ta reflexe na hladině, ten styl a zasazení do přírody! To až uvidíte, zamilujete se.

Dům & Zahrada 9/23 Autor: Dům&Zahrada

A pokud máte rádi moderní domy, máme pro vás uvnitř taky jednu takovou návštěvu. Nebo snad dáváte přednost rekonstrukcím? Tak ta, co je na straně 64, by se měla číst vsedě. Je to úžasná věc.

Ta nejzvláštnější návštěva v našem časopisu je ale v rubrice Rozhovor. S Hynkem Adámkem, redaktorem časopisu National Geographic, jsme se bavili o jeho bydlení na nejjižnější výspě České republiky. Ne, není to Radvanov v jižních Čechách. Musíte ještě dál. A až tam budete, tak jste nedošli ani do půlky. On se totiž vydal s odborníky na naši antarktickou základnu. A tak jsme si povídali o tom, jak se vlastně žije jen kousek od jižního pólu.

Rekonstruujeme

V devátém čísle už spoustu let nazpět se vždy věnujeme stavebnímu tématu rekonstrukcí. Každý rok se snažíme vzít část, kterou je třeba prozkoumat velmi podrobně. Rekonstrukce jsou totiž mnohdy náročnější než stavba nového domu.

Letos jsme se zaměřili na střechy a na to, jak je nejen zrekonstruovat, ale také udržovat. Stavební inženýr Roman Brabec se rozepsal, jak je to s krovy, zateplením i střešní krytinou. Podíval se na podezdívky a věnce… Prostě na všechno, co se střechami a jejich údržbou a opravami souvisí.

Druhé téma je trochu zvláštní. Dnes se domy, pokud je myšlena rekonstrukce vážně a není to jen nová omítka, neobejdou bez moderních technologií. Nejde jen o nějaký internet nebo podobné hračky. Jde o spousty materiálů, pomůcek, nářadí, technologií a postupů, které ještě před pár lety ani neexistovaly. A my jsme se jim podívali na zoubek.

Z interiéru do zahrady

Interiérové články například oslavují beton. Ne, nebojte, nestavíme v obýváku z betonu. My fascinovaně hledíme, jak beton a jeho struktura v interiéru pěkně vyniká. A pokud se vám nebude beton líbit, tak se nic neděje. Určitě se vám bude líbit článek o etno stylu. Stylu, který je veselý, hravý, barevný…

A co technika? Vařicí hrnce uvaří za vás. Je to jak kouzlo. Jistě, není to tak jako v pohádce, stále je třeba cibuli nakrájet, brambory oloupat apod. Ale přece jen je to o kus lehčí práce. Stejně jako s malými zahradními stroji. Pomůžou, třeba prokypří půdu, ale nečekejte, že to udělají všechno za vás. Na zahradě vám umělá inteligence ještě nepomůže.



Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.