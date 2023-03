Zdroj: Andrew Latreille

Ne každý architekt se odhodlá hned k velmi náročné a velmi originální stavbě. Velmi často začínají na usedlejších návrzích. Jenže to neplatilo pro tyhle architekty a námi navštívený dům.

Ten dům se jmenuje Collingwood House a jde o unikátní místní kanadskou spolupráci mezi zavedenou praxí a začínajícím ateliérem. V roce 2019 získala malá architektonická skupina Bla Design Group vítězství v soutěži Beebreeders' Microhome. V návaznosti na to se objevila první zakázka na nový projekt - Collingwood House. A protože chtěli mít výsledek co nejlepší, poprosili už zavedené studio Campos, které už místní kontext zná a dokáže na něj citlivě reagovat.

Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází v tradiční obytné čtvrti tvořené různorodými architektonickými styly, stal se návrh Collingwood House zajímavým příspěvkem, jenž zde nezapadne.

Z tradice

Stojíme před domem. Zaujme už to, že mezi ulicí a pozemkem je jen branka a k tomu nic vedle. Jen řídké rostliny. Ty se ani nerozrostou. Dělají nenápadné přirozené dělení, ale nic naléhavého a odstrašujícího. Až v úrovni domu se plotem odděluje „natvrdo“ prostor soukromý od toho „veřejného“. Takový je i dům. Pokrytý cedrovým dřevem nabízí velká okna, kterými lze pohlédnout dovnitř. Střecha je sice sedlová, ale hřeben je posunutý, takže strany mají nestejnoměrné délky.

I když má přední část hodně skla, zadní strana, která je otevřena do mírného svahu, je prosklená celá. I spodní patro má ale kompletní prosklení, ale vzhledem k tomu, že je z půlky ještě zapuštěno do svahu, musela být vyrubána menší terasa. Na konci pozemku pak je garáž pro auta.

Světlo!

Interiér je plný světla. Opravdu je ho tu hodně. A to nejen díky velkým proskleným plochám na fasádě, ale třeba i lomený hřeben střechy má v sobě několik oken, která vpouští světlo do středu domu, hlavně na chodbu k pokojům.

S množstvím světla koresponduje i barevná paleta využívající dřevo, bílou barvu a velmi jemné tahy černých doplňků. Žádné vysoké kontrastní prvky. Tu osvětlení, jinde kliky dveří, rám hodin apod.

Co bychom rádi vypíchli na vnitřní dispozici, je umístění jedné z koupelen úplně nahoru do štítu, shlížející z kopce dolů. Velká prosklená plocha dělá z výhledu učiněné divadlo a naložit se do volně stojící vany musí být naprosto úchvatné.