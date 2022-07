Zdroj: Bower Bird / Dylan James

Dnes to bude dost multikulturní. Podíváme se z Česka do Austrálie, konkrétně do města Berwick, kde investorem domu je Ind Nimisha. Obložený je španělskou břidlicí.

Typické domy v Indii mají větší společenské prostory a menší soukromé. Navíc je třeba udržovat v horkém a vlhkém podnebí příjemné klima i uvnitř a k tomu pomáhají malá atria, dvorky a proluky. Interiér se tak lépe větrá.

Nimisha chtěl takový dům. Chtěl něco, co by bylo australské a přitom to navázalo na indickou tradici. R Architects navrhli na mírně svažitém pozemku netradiční dům s právě takovými předpoklady, jaké jsme výše uvedli.

Podívejme se na dům nejdřív ze silnice. Je to nízká stavba rozpolcená na dvě části. Levá část má navíc pultovou střechu, pravá plochou. Kolem oken najdeme dřevo, jinak je fasáda obložena španělskou břidlicí. Uprostřed jsou černé vchodové dveře, které přesně zapadají do barevnosti břidlice.

Pojďme ale dál. Z nadhledu poznáváme, že dům má hned několik částí. Jako by byl poskládaný z různých hmot. Mají různě skloněné střechy, jsou od sebe odskočené a dokonce jednu část s ostatními spojuje jen úzký průchod. Proč? Protože centrem domu prochází chodba a právě to odskočení umožnilo vytvoření jakýchsi atrií.

Dům je přitom dvojpodlažní. To umožnil právě svažitý pozemek, kdy spodní patro je soukromé s ložnicemi, horní patro je téměř celé společenské. Vytváří různé typy prostor pro společenský kontakt a nechává místo pro soukromí. Hlavní obývací prostor pak je v samostatné části až za tou lávkou. S celoprosklenou stěnou, která se dá posunout (viz video) shlíží do prostoru místní botanické zahrady. Prostě nádhera.

Dům v sobě spojuje nejen eleganci, ale i efektivitu. V projektu se počítalo se vším. Dům je dobře zateplen, má solární elektrárnu i systém nakládání s dešťovou vodou. Systém oken a dvorků umožňuje dům dobře větrat, takže není zapotřebí klimatizace.