Zdroj: Shutterstock a Dům&Zahrada

Tímhle článkem jsme ťali do živého. Když jsme se snažili získat vyjádření od firem, které prodávají a instalují tepelná čerpadla, ve většině případů jsme dostali odpověď, že na otázku, kdy se nevyplatí TČ, nebudou odpovídat, protože v jejich zájmu je, aby se tato zařízení co nejlépe prodávala. Přesto se pár odvážných firem našlo, kde na rovinu řekli, že ne všechno je růžové a béžové, jak se nám snaží spousta prodejců, ale i třeba vláda nebo Evropská unie vnutit. A tak rozebíráme v článku možnosti, kdy je TČ dobré, kdy je v něm výhoda pouze v pohodlí a kdy je to už dokonce logický nesmysl. Pokud vás tohle zajímá, tak v čísle 6/23, které právě dnes vyšlo, tohle najdete.

Opravdu zajímavé…

Ale pojďme i na další zajímavé články. Třeba vás rovnou pozvu na návštěvy. Těch máme zase hodně, ale ta, co opravdu zaujme, je úplně obyčejná chatka. Takové to běžné „áčko“. Jenže tuhle špičatou starší krásku opravili, upravili, lehce přestavěli a je z toho nádhera nad jezerem. Jen se pojďte podívat!

Dům & Zahrada 6/23 Autor: Dům&Zahrada

A jedeme dál po zajímavých článcích. Víte, co je to „biofilie“? Není to žádná zákeřná nemoc, ani plíseň mezi prsty u nohou, jak by se z názvu mohlo zdát. Možná kdybychom řekli, že to je typ alergie, už bychom mohli být o kousek blíž. Ale paradoxně to je interiérový styl. Styl, kdy se vyskytuje alergie na modernost, střízlivost, přísnost, tvrdost, nehumánnost… Tenhle styl je bio, krásný, přírodní, rostlinný…

A ještě něco – máme tu článek o vypínačích. Je to nuda? Jistě, takový vypínač je všude stejný. Tedy vlastně není. Naopak. Vypínačů a zásuvek je ohromná řada designů, technických vymožeností a úžasných vychytávek. A co je na tom tak zajímavé? Víte, že Česká republika patří v designu a také ve výrobě vypínačů ke světovým velmocem? Ne? Tak se podívejte do našeho časopisu.

Ostatně najdete tady mnohem a mnohem víc zajímavých článků, nápadů, inspirace, rad i krásných fotek.

Tak krásné čtení a děkujeme, že jste našimi věrnými čtenáři.

