Zdroj: Saint-Gobain

V dnešní době mnozí začali přemýšlet, že lépe by jim bylo, kdyby jejich dům nebyl vůbec připojen k jakýmkoli drátům a trubkám. Jde to. Pojďte se na jeden takový podívat.

Život bez přípojek a drátů není jen tak. Musí se s tím plánovat prakticky celý dům od základů. Jistě, dal by se takhle odpojit třeba pasivní dům s minimálními tepelnými ztrátami, ale stejně je tu několik důležitých faktorů, které je třeba mít vyřešené komplexně. Jsou to třeba elektrické rozvody, dostatečně velká technická místnost, kompletní systém vody a odpadů apod. Pojďme se podívat do jednoho domu, který už s nálepkou soběstačného domu vznikl. Doslova. Jde o projekt Český soběstačný dům, který je vlastně takovým dítkem Pavla Podruha, který nad ním začal přemýšlet během dovolené v Jižní Americe, kde uprostřed džungle narazil na dům s elektrickou ledničkou a v ní na nádherně vychlazené pivo. A když to jde v džungli, tak proč by to nešlo v Čechách?

Cesta k soběstačnosti

A tak začal Pavel Podruh postupně rozjíždět velký projekt, který ho vynesl vlastně na špičku všech těch, kteří se o soběstačné (jindy nazývané ostrovní) domy zajímají. Začal se jim totiž věnovat velmi komplexně. Začal studentskými nápady, pokračoval přes architektonickou soutěž (kterou vyhrál tehdy ještě student Vojta Lichý) a pokračuje dál i přes projekty vlastních návrhů řízení takových domů. Jenže šedá je teorie a zelený strom života. Pavel Podruh se dal dohromady s mnoha firmami – od Wienerbegeru (zdivo), přes Saint-Gobain (izolace, omítky, podlahy) až po GWL (technologie FVE). Společně naplánovali na bázi navrženého domu Vojty Lichého skutečný dům, který by skutečně stál, skutečně fungoval a byl vlastně jakousi velkou laboratoří pro všechny. A přitom by se dal obývat. Pavel Podruh našel pozemek nedaleko rakouských hranic, hodně dlouho vyběhával razítka a povolení, protože něco takového je v dnešní době ještě dost neznámá, a začal stavět. Už dnes dům stojí. Může sem přijet kdokoli. Stačí se nahlásit a pomáhat. Ano, pobyt si tu musíte odpracovat. Není to nic velkého, je to podle schopností ubytovaných.

Hrubá stavba

A jak dům funguje? Základy jsou položené na izolačních 180mm EPS panelech. Základy kolem jsou obloženy nenasákavou tepelnou izolací Isover EPS Perimeter s parametrem λD = 0,034 W/mK. Následně jsou doplněny soklovými deskami Isover EPS SOKL 3000. Obvodové zdivo je z pálených cihel Porotherm plněných minerální vlnou bez dodatečného zateplení. Zdění probíhalo na polyuretanovou pěnu. Východní a jižní strana je prosklená, takže je zde nosná konstrukce z ocelových sloupků. Okna, včetně velkých posuvných HS portálů, jsou dřevohliníková od společnosti Internorm s trojitým zasklením. Stropy mezi prvním a druhým patrem jsou vyzděné systémem Miako, podkroví je zatepleno minerální vlnou Isover UNI a Unirol Profi s lambdou 0,033 W/mK (celkem tloušťka 340 mm) s paropropustnou fólií Isover Vario. V celém domě jsou použity různé druhy sádrokartonových desek Rigips.

Toto je původní návrh Vojty Lichého, který vyhrál v architektonické soutěži Autor: Český soběstačný dům / Vojta Lichý

Zajímavá technologie

Akumulátorový set, střídače a vůbec celá elektrovýzbroj Autor: Pavel Podruh Technologie domu stojí a leží na solárních panelech umístěných na jižní straně domu. Jde o monokrystalické 15kWp solární panely položené přes celou plochu střechy, pod kterou je umístěn ochranný trapézový plech. Severní strana naproti tomu má klasickou keramickou krytinu v černém provedení. Panely zásobují hlavní energetickou centrálu domu přes střídače Victron. Akumulátory jsou pro svou bezpečnost a technickou nenáročnost vybrány typu LiFePo4 o kapacitě 22 kWh a malé záložní baterie 1 kWh. Celou technologii dodala firma GWL. Systém dále posílá energii i do velké dvousetlitrové nádrže se třemi elektrickými patronami. Zásoba teplé vody je dostatečná pro celou rodinu bez omezení. Voda se bere z vlastní studny, přečišťuje se a následně se použitá voda posílá do čističky odpadních vod. U domu je navíc zakopána velká nádrž na dešťovou vodu, kterou se po přečištění splachuje na WC a sprchuje.

Dočasnou součástí systému je dnes i kogenerační jednotka se stirlingovým motorem ÖkoFen. Ovšem jde jen o testovací zápůjčku, která řeší možnosti zapojení do systému.

Dům funguje a snad jen v největších zimách, kdy nesvítí tolik slunce, je třeba více přemýšlet nad spotřebou elektrické energie. Kdyby došla, je připraven i záložní benzinový generátor. Ten však dosud nikdy nebyl použit. Pokud slunce jen trochu svítí, je energie dostatek pro pohodlný provoz celého domu.