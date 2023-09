Zdroj: Václav Maletínský

Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet. Zajeďte si na letňanské výstavišti PVA EXPO PRAHA, kde probíhá již 19. veletrh FOR INTERIOR, na němž se můžete ve dnech 19. až 23. září seznámit s novinkami, produkty, technologiemi a najít inspiraci.

Veletrh FOR INTERIOR je místem, kde se můžete seznámit s tisíci produkty nábytkářského oboru, poznat aktuální designové směry i inovativní výrobky pro zvelebení všech typů interiéru. V probíhajícím 19. ročníku vystavuje ve třech sále 160 vystavovatelů ze tří států. A je se na co dívat a z čeho vybírat.

Různé styly nábytku, osvětlení, doplňků, textilií a různých dekorací přináší komplexní přehled o aktuální nabídce na trhu. Inspirovat se můžete jednotlivými produkty i celými expozicemi, vyladěnými do posledního detailu.

Pohodlné posezení

Sedačky různých barev, velikostí, tvarů jsou vystaveny s úložným prostorem i bez něj. S potahem z různých materiálů, často přizpůsobených i drsnějším drápkům domácích mazlíčků, dobře zapadnou do malých i velkých obytných místností.

Zdravý spánek

Matrace a postele pro zdravý spánek udělají radost drsňákům, kteří se vyspí i na tvrdé zemi, stejně jako princeznám na hrášku, pro které je několik vrstev matrací stále trošku tvrdších.

Koberce, kuchyně a doplňky interiéru

Na výstavní ploše najdete řadu kuchyní, stolů a sedacího nábytku do jídelních prostor. Pro obývací část si můžete vybrat koberce různých velikostí a tvarů. Interiér doplní praktické látkové a dřevěné dekorační prvky, obrazy z mechu a akrylu nebo třeba stále oblíbenější poctivé venkovské povlečení a polštáře v Country stylu.

Nabídka vystavených produktů potěší i milovníky pobytu na čerstvém vzduchu, kteří tráví více času na terase nebo zahradě. Na výstavě najdou různé dřevěné soupravy, židle a lehátka. Pokud hledáte nábytek, který poroste s vašimi dětmi, můžete se inspirovat stoly a židlemi do dětských a studentských pokojů. Mohou je používat děti od dvou až tří let, klidně až do doby, kdy vyrostou do výšky 190 centimetrů.

Osvětlení a krby

Atmosféru vašeho domova může dotvořit stylové osvětlení a moderní krby, určené do interiéru i exteriéru. Veletrh určitě stojí za návštěvu a můžete se z něj snadno dostat i na souběžně probíhající veletrh FOR ARCH, který ve vedlejších halách přináší nabídku produktů pro stavbu a rekonstrukci.

Zdroj: Dům & Zahrada, Forinterior.cz abf.cz