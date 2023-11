Zdroj: Cadura

Problémy s koupáním ve vaně nemusejí souviset jen s věkem – možná jste někdy měli zlomenou nohu nebo vás „jen“ bolela záda… S takovým hendikepem se do vany vstupuje s obtížemi, ať jste teenager, či dříve narozený. Není to ale argument jediný.

Vana, nebo sprcha

„Vana, nebo sprchový kout – to je v koupelnovém světě věčné dilema. Pokud mají zákazníci dostatečně velkou koupelnu, je téměř samozřejmostí pořizovat obojí. V menších prostorách sprchové kouty obvykle vítězí.

Díky variabilitě se přizpůsobí různorodým dispozičním podmínkám,“ konstatuje Iva Šedivá z Laufen CZ a dodává, že ve prospěch sprchového koutu hovoří i v podstatě bezbariérový přístup a také stále důležitější udržitelnost a úspora vody.

Kde, komu, kdy, jak?

Sprchový kout lze postavit ke stěně, do rohu i do prostoru. Půdorys může mít různý včetně atypického. Do menších prostor jsou obecně vhodnější provedení rohová a půlkruhová, čtvrtkruhová či jinak zaoblená, protože usnadňují pohyb v okolí koutu. Ten lze rovněž přistavět ke stěně nebo vybudovat v nice.

„Je dobré říci si, kolik lidí bude koupelnu používat, a podle možností prostoru vybrat typ otevírání tak, aby neblokovalo průchodnost koupelny, když se v ní střetne víc lidí najednou,“ radí Aleš Brožík, produktový manager Ravak.

Nadčasovost a prostor

Starosti s volbou tvaru, dveří a dalších možností ušetří takzvané walk-in řešení, které je moderní, elegantní, vzdušné a nabízí maximum prostoru i variabilitu. „Sprchové stěny můžete u takového provedení poskládat na míru sobě i koupelně.

