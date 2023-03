Zdroj: Benjamin Benschneider

Tenhle dům by se mohl zdát jako trochu zmatený. Je tak nějak cik-cak, má nestejné výšky stropů, neustále je tu něco „za rohem“. Jenže ono to má moc dobrý důvod.

Dům stojí na hraně svahu v nádherné přírodě. A tu chtěli investoři zachovat. Proto se rozhodli, že nechají dokonce i vzrostlé stromy, které vadily půdorysu stavby. A tak dům se obtáčí kolem nich. Proto je cik-cak. Je zde mnoho zákoutí a rohů a právě proto je tak efektní řekněme až domácký. Stále je co objevovat. K tomu přispívá i nestejnoměrné odstupňování stropu a odhalené krovy.

Je to bez rytmiky, bez možnosti očekávaného. Už ze své podstaty ten dům zapadá do přírody mnohem přirozeněji, než by tomu bylo u rovné bílé kostky.

Spousta skla, dřeva i betonu

Tenhle dům je kombinací několika stavebních forem – centrální základ domu je betonová široká jedna zeď, ke které jsou připevněna křídla ze dřeva. Ve všech stěnách pak jsou rozměrná okna. Ale opět v duchu nahodilosti. Někde až k podlaze, jinde se spodním dílem zatmaveným a dál zase v klasickém formátu. Použití dřeva v interiéru i výsadby a chodníčky v exteriéru pak odkazují na inspiraci v Japonsku. Ale jde jen o inspiraci. Nesnaží se zde stavět z papírových stěn a fascinovaně kopírovat detaily. Je to moderní efektní svébytná architektura.

Vybavení

Stejně, jako je zajímavý stavba, je zajímavé i vybavení. Nenajdete tady více jak dva kusy nábytku stejné. Takže i zde pokračuje neustálé překvapení. Hlavně ale je tu snaha o co největší pohodlí. Ne efekt, skutečné pohodlí a domácké prostředí. Když se to spojí s nádhernými výhledy na jezero, vzniká úchvatný celek.