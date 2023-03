Zdroj: Ricardo de la Concha a Studio Chirika

Někdo nechce bydlet v tvrdé nepropustné betonové krabici. Chce bydlet tak, aby dům netvořil hranice. Naopak. Aby příroda pronikala dovnitř a dům pronikal do zahrady. Pojďme se do jednoto takového domu podívat.

Na klidné ulici hraničící s lesem Chapultepec v hlavním městě Mexika, se nachází nenápadná zeď ze sopečného kamene. Ta vede ke vchodu, kde se na konci pozemku vyhřívá ve slunečním světle efektní strom Žakaranda. A u něj stojí dům, jehož základním konstrukčním materiálem je beton. Překvapivě, když jde o tak přírodní stavbu. Ono to ale vůbec nevadí. Beton je totiž jen nosná část.

Přízemí slouží jako společenský prostor a plynule navazuje na zahradu, čímž vzniká harmonická souhra interiéru a exteriéru. Jádro stavby, v němž se nachází schodiště a servisní zóny, stoupá vertikálně a ukotvuje zbytek vnitřních prostor. V horních dvou úrovních se nacházejí ložnice, které nabízejí výhled na koruny stromů z ptačí perspektivy. A konečně střešní zahrada slouží jako vyhlídkové a meditační místo, částečně zastíněné dřevěnou pergolou. Z letecké perspektivy se rezidence jeví jako bujná vegetační oáza uprostřed městské zástavby.

Casa Erasto, jak se dům nazývá, zajímavě vpouští zážitek z klidu a zelené scenérie do rodinného domu. Nabízí romantické výhledy do okolí a vytvářejí pocit prostornosti a soukromí i na kompaktní ploše. Je to prostě oáza klidu uprostřed rušného města.