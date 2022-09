Zdroj: Bower Bird / Peter Bennetts

Majitelé domu potřebovali ze staré miniaturní dřevostavby udělat plnohodnotné bydlení. A neměli předsudky. Nechali architektům Davidu Whitovi a Sally Tamminsové volnou ruku.

Ti nechali na pozemku nakonec jen maličkou část přední fasády staršího domu, protože chtěli zanechat místní vazby na okolní domy. Ovšem dozadu přistavěli něco, co je opravdu originální. Přístavba se od silnice pomalu zvedá a pomocí přehybů a skladů se vytahuje směrem do zahrady a vzhůru. Vypadá to, jako by byl dům z papíru a autoři ho skládali jako origami. Dřevostavba umožnila velmi zajímavé tvary, propletení celkem deseti různých ploch, takže například spodní část s kuchyní a obývacím pokojem má ohromnou čelní prosklenou plochu, ale i podstřešní trojúhelníková okna.

Nahoře pak najdeme velmi zajímavou ložnici, která díky skládaným plochám má výhled tam, kde je volno, a naopak je otočená zády k místům, kde by někdo mohl koukat do interiéru. Okno je menší, úzké, lomené, ale dlouhé, takže nabízí dost světla v interiéru.