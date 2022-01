Zdroj: Jaroslav Hejzlar

Pochozí zelená střecha, nízká energetická náročnost či co největší použití přírodních materiálů patří mezi obvyklé požadavky stavebníků, kteří hledají alternativnější cestu bydlení s přirozenějším vztahem k přírodě. Dům nazvaný autory opido Celula šel mnohem dál a přináší originální přístup ke koncepci, materiálům i tvaru domu pro rodinné bydlení.

Důvod, proč si majitelé postavili neobyčejný dům, byl celkem jednoduchý. „Byli jsme unavení typizovanými návrhy domů v katalozích,“ popisuje majitelka začátek cesty za jejich novým bydlením. „Manžel – stavař denně řešil požadavky klientů, kteří by nejradši celý dům obložili polystyrenem. Tak jsme pro náš vlastní domov chtěli něco jiného, šetrného k přírodě, kde by se využívaly jen přírodní materiály jako kámen, dřevo a cihly. Navíc jsme chtěli trávu na střeše.“

Manželé nejprve hledali pozemek na okraji Prahy, který by byl na příjemném místě obklopený krásnými lesy. To se jim nakonec podařilo, svažitější terén pozemku dokonce vycházel vstříc plánovanému snu.

Zrození tvaru

Nezbývalo tedy než dát formu tomu, co měl dům splňovat: měl být vhodný pro rodinný život, skýtat dostatek prostoru pro společenské a kulturní akce a měl být krásný. Jako socha, umělecké dílo.

„Nápadů a návrhů jsme měli spoustu, ale pořád to nebylo ono. Jednou jsem vzala klacík a na zemi nakreslila jednoduchý, oválný tvar a bylo jasno,“ vzpomíná majitelka na neobvyklou cestu tvorby, „začali jsme tvar natáčet na pozemku vůči světovým stranám a výhledům a bylo hotovo. Tedy obrazně, protože nejdřív jsme museli najít statika a projektanta, který by byl ochoten netypický tvar transformovat do technické řeči.“ Pochopení kupodivu snadno majitelé nalezli i na úřadech, takže stavba zanedlouho mohla začít.

Oddělená patra

Organicky tvarovaný dům má dvě patra se stejným půdorysem vzdáleně připomínajícím fazoli, nebo spíš buňku. Horní patro slouží pro vlastní život rodiny, spodní funguje jako kancelář, ateliér a vůbec otevřený prostor pro setkávání lidí na koncertech, výstavách, kurzech malování nebo cvičení jógy.

Aby soukromý život zůstal oddělený od pracovních aktivit, nejsou obě patra propojená vnitřkem. Podél domu vede zvenku schodiště kryté přesahující střechou, které poskytuje dostatečný komfort pro cestu „do práce“ i „zpět domů“ za jakéhokoli počasí.

Uvnitř každého z pater leží hlavní velká místnost společná pro všechny uživatele podlaží se širokým sloupem s krbem uprostřed, který prochází oběma patry domu. Hlavní místnost v nižším podlaží doplňuje technické zázemí, kotelna, úložný prostor a pokoj s kuchyňkou a koupelnou pro hosty.

V horním patře je společná místnost rodiny vybavená kuchyní, jídelním koutem a zbytek zabírá obývací pokoj určený ke společné práci a komunikaci. V ostatních místnostech horního podlaží leží v zóně klidu ložnice a pokoje jednotlivých členů rodiny. Místo pochopitelně získala i prostorná koupelna.

Nosný systém

To, čím se budova Celuly liší od běžných domů, není jen přírodní přístup ke stavitelství, ale především tvar. Oblá budova má uvnitř středový železobetonový sloup, který ukrývá dva komíny pro otevřený krb v každém patře. Mohutný sloup navíc slouží jako nosník pro stropní trámy a kulatinu střechy, které se na něm sbíhají. Za pomoci projektanta a statika se dořešily technické detaily a stavební firma majitele se pustila do díla.

Obvodová zeď domu se stavěla hned dvakrát – vnitřní část je z cihel, vnější kamenná. Mezi oběma stěnami je mimo izolace větraná vzduchová mezera. „Vsadili jsme na přírodní materiály pro jejich tepelné a izolační vlastnosti, aby byl dům co nejméně energeticky náročný,“ přibližuje majitelka. Cihly pomáhají v interiéru držet teplo, takže po většinu roku stačí obývací pokoj i kancelář pod ním vytápět otevřeným krbem. V zimě vypomáhá tepelné čerpadlo.

opido Společnost opido se už přes 20 let zabývá vytvářením architektonických studií. Velký důraz klade na estetiku, netoxické materiály a jednoduché fyzikální principy – aby dům nebyl přetechnizovaný, ale využíval technologie k soběstačnosti. Zaměřuje se na stavitelství, které nepodléhá trendům, přitom chce stavět kvalitně a promyšleně. Mottem společnosti je, že i technologicky moderní stavba může být z přírodních materiálů, bez toxických látek a v provedení, které se netváří jako zemljanka či stlučená chýše. www.opido.cz

Vlastní vynález

Osobitý přístup majitelů se projevil i v interiéru domu. Když hledali vhodnou omítku pro povrchovou úpravu stěn v místnostech, nenašli nic, co by zcela splňovalo jejich představy. Pan majitel proto začal experimentovat, až si sám připravil směs pro vymývanou omítku, která zapadala do očekávání.

Vymývaná omítka je dlouhodobě odolná a díky různé kombinaci materiálů ji lze použít do interiérů a exteriérů odlišných stylů. Když byla omítka čerstvě nanesena, majitelka ve spolupráci se zedníkem do mokrého povrchu vyryla kresby, jež po zaschnutí zůstaly a nadále zdobí stěny pokojů.

Střecha s přidanou hodnotou

Zasazení domu do nerovného terénu odpovídalo plánům majitelů na nízkou spotřebu energií a navíc dávalo prostor pro větší využití střechy. Ta přesahuje půdorys domu, aby ho v létě chránila před přímým zásahem slunečních paprsků a v zimě poskytovala úkryt před nepřízní počasí. Vešel se pod ni i chráněný prostor u vchodu do nižšího podlaží, jež přijde vhod právě při pořádání akcí s mnoha návštěvníky.

Navíc horní vrstvu střechy tvoří osetá zemina. „Tráva na střeše je úžasný izolant,“ popisuje majitelka výhody a pokračuje: „Nejvíce oceňuji to, že jsme díky zelené střeše postavením domu neubrali zeleň, jen jsme ji trošku posunuli výše. Střecha je součástí zahrady a my si rádi posedíme u komína.“ Ještě před zahájením stavby, v procesu vymýšlení a příprav majitelé do části zahrady, kde neměla probíhat stavební činnost, zasadili stromky. „Když jsme se nastěhovali, čekal na nás už malý lesík,“ uzavírá vyprávění majitelka.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Architekt a projektant: Viera a Jiří Zvoníčkovi

Viera a Jiří Zvoníčkovi Technická část projektu: Bohuslav Lukavec

Bohuslav Lukavec Statika: Pavel Kaštánek

Pavel Kaštánek Zastavěná plocha: 190 m² + 25 m² (vinný sklípek)

190 m² + 25 m² (vinný sklípek) Užitná plocha: 274 m²

274 m² Nosná konstrukce : sendvičové obvodové zdivo – cihly, izolace, větraná mezera, vnější kamenná zeď

: sendvičové obvodové zdivo – cihly, izolace, větraná mezera, vnější kamenná zeď Zateplení: minerální vlna

minerální vlna Střecha: plochá, travnatá, pochozí

plochá, travnatá, pochozí Okna: dřevěná eurookna s izolačními dvojskly, atypická na míru

dřevěná eurookna s izolačními dvojskly, atypická na míru Podlahy: kamenná dlažba

kamenná dlažba Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch-voda, podlahové vytápění, otevřené krby

