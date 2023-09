Zdroj: profimedia.cz

Herečka Kaley Cuoco se rozhodla pro koupi domu ve Westlake Village v Los Angeles. Za tento prostorný a nádherný dům zaplatila 6,4 milionu dolarů. Co kromě prosklené podlahy, skrze kterou lze vidět do vinotéky, se v sídle ještě nachází?

Sídlo o rozloze 650 metrů čtverečních nabízí své majitelce 5 ložnic a 6 koupelen. Mezi zajímavosti v domě patří klimatizovaný vinný sklípek, ale také vlastní vodní bar, kino, herna či krytá terasa. Zaparkovat lze v garáži, která pojme 4 automobily. Dům je obklopen rozsáhlým pozemkem plným zeleně.

Interiér je plný světla

Hned poté, co vstoupíte do domu, si můžete všimnout světla, které je všude. Kromě bílé výmalby, která prostory v domě prosvětluje, zde hrají velkou roli také okna, která sahají od podlahy až ke stropu. Kromě dostatku slunečních paprsků si zde může herečka užívat i dokonalý výhled na okolní krajinu.

Jednoduchý, ale útulný dům

Bílá výmalba je doplněna a podlahy ze světlého dřeva, kontrastem jsou zde prvky v šedé barvě. Osvětlení zde tvoří primárně bodová světla zabudovaná ve stopu, ale také designové lustry (například nad kuchyňským ostrůvkem).

Hlavní obytnou část domu tvoří otevřený obývací pokoj, který je spojen s kuchyní a jídelním koutem. Na druhé straně obývacího pokoje naleznete bar, kde si mohou návštěvy užívat ve společnosti nejrůznějších drinků.

Co zde můžete vidět?

Pokud by bylo místa k posezení v jídelním koutě málo, v domě je také samostatná jídelna – jako stvořená pro velké rodinné sešlosti. Vedle schodiště vedoucího do patra s ložnicemi se skrývá klimatizovaný vinný sklípek. Vidět do něj lze nejen skrz prosklenou část podlahy v patře, ale také skrze prosklenou stěnu u schodiště.

V koupelně se bude líbit všem milovníkům elegance a luxusu. Kombinace bílé barvy na stěnách a šedé ve formě dlažby a obkladů je doplněna o zlaté prvky ve formě svítidel, ale také vodovodních baterií či úchytek na nábytku.

