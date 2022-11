Zdroj: BowerBird / Nic Granleese

Myslíte si, že takový dům, jaký je na obrázku, byste mohli postavit v Čechách? Někde v historickém centru Českých Budějovic? Dost o tom pochybujeme. I v Austrálii s tím měli problémy. Ale přesto Hello House stojí.

Majitelé jednoho starého viktoriánského domu měli problém. Jejich bydlení bylo staré, nefunkční a ošklivé. Třeba jedna z nepochopitelných věcí byla, že v zadní části domu byly technické místnosti, jako je koupelna, šatna apod. Takže se nedalo ani pořádně dostat na malou zahrádku ve vnitrobloku. Nehledě na to, že ložnice, které byly uvnitř, neměly ani pořádné vlastní světlo. Tito lidé se rozhodli, že chtějí dům přestavět. Stačilo zbourat jednu část a nahradit ji novou. Ovšem celý dům nakonec přestavěli, protože součástí se měl stát i prodejní ateliér majitelů.

Máme rádi sousedy

Jedna z nejzajímavějších věcí na novém domě měla být ta, že majitelé milují svůj dům, své sousedy, tuhle oblast. Mají rádi tu svou komunitu. A chtějí být vlídní, nikoli odtažití. Takže i když zde bylo v plánu postavit souvislou zeď, nechtěli ji mít tvrdou, jednoduchou, nudnou. A tak návrh z OOF! Architecture vložil do zdi z cihel vyvedený návrh HELLO jako pozdravení všem lidem, kteří okolo bydlí, pracují či jen prochází.

Ostatně reakcí je dost, vždyť dům se nachází na rohu naproti místní kavárně, která je centrem aktivit pro okolí, jakýmsi mini-občanským centrem. „Spíše než používat dům jako nástroj k uzavření se, mysleli jsme si, že by to mohl být způsob, jak být součástí komunity, kterou milovali. Naše rozhovory vedly k nejvýraznějšímu rysu domu, zdi Hello, navržené ve spolupráci s melbournskou umělkyní Rose Nolan,“ říká Jack Wilkinson, jeden z autorů návrhu OOF! Architecture.

„Zeď, která doslova představuje začátek konverzace, vítá místní obyvatele a zároveň pokračuje v architektonickém příběhu oblasti, která je domovem směsi historických budov z 19. století, cihlových bytů ze 60. a 70. let, stejně jako malých skladů a novějších architektonických skvostů. Pro příklad nemusíme chodit daleko, vždyť jen kousek odtud navrhl Robinson Chen známý Wheelerův dům.“

A jak to bylo se schválením? Popravdě řečeno, tenhle nápis všechno dost zdržel. Ani australské úřady nebyly k němu až tak vstřícné, ale podařilo se. Ostatně od prvního návrhu k výslednému domu uplynulo pět let (ne vinou schvalování), takže času bylo nakonec dost.

Jednoduše a kvalitně

Jednoduchý, bílý cihelný obklad části domu samozřejmě není to jediné z domu. Zůstala i stará část, kde je právě ateliér. V nově postaveném dílu pak je menší dům s dvojicí pokojů, kuchyní a koupelnou. Materiály a design jsou víc než jednoduché. Hlavně se dbalo na kvalitu – jak materiálů, tak zpracování. „Spousta materiálů, které jsme použili, jsou skromné, běžné materiály, jako je překližka, cihlové zdivo a průmyslové vazníky. Jenže k tomu navrch je trochu řemesla, díky kterému jsou výjimečné. Takže se investovalo spíše do nápadů a řemesel než do ´věcí´,“ popisuje interiér Jack Wilkinson. Design jako takový pak je o účelnosti a efektivnosti. A tohle spojení jednoduchého a kvalitního obsahu domu s jednoduchým vzkazem na fasádě je ve výsledku naprosto dokonalý důkaz toho, jak triviálně lze vytvářet architekturu s přesahem.