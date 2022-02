Zdroj: Liget Budapest / Palkó György

V České republice se stále dohadujeme, hledáme řešení a když ho najdeme, zavrhneme ho. To je typický příklad českého nefunkčního architektonického stroje. Že to jít může, ukazuje i nový Dům maďarské hudby.

V roce 2014 vypsalo město Budapešť architektonickou soutěž na zastavění velkého prostranství nevyužívaných pozemků, parkovišť a budov v parku Városliget. Architektonické soutěže na Národní galerii, Maďarské muzeum dopravy, Dům maďarské hudby, Muzeum etnografie a několik sportovišť se zúčastnila celá řada světových architektonických studií. Návrh na Dům maďarské hudby tehdy vyhrál slavný japonský architekt Sou Fujimoto. Slavnostní otevření bylo naplánováno na rok 2020, což se sice z důvodů pandemie nepodařilo, ale nyní je již možné navštívit tento unikátní dům.

Sou Fujimoto navrhl zajímavou stavbu, která připomíná houbu s prožraným kloboukem. Ale nevadí to. Je to jako živý organismus zasazený do parku. Rozsáhlé prosklení přízemí a na sloupech vysazené první patro s dominantní masivní střechou podloženou 30 000 zlatými lístky zajímavě nabízejí kontrasty mezi přírodou a architekturou a samozřejmě i hudbou.

Na 2000 m2 podlahové plochy pak najdeme rozčlenění na vzdělávací část, veřejnou a také na koncertní sály. Jsou zde i prostory pro experimentování a výzkum hudby, je možné si dokonce pronajmout nahrávací studio.

Tato zajímavá architektura ukazuje, že je možné i ve středoevropském měřítku vybrat, naplánovat a postavit zajímavou, byť pro někoho třeba architektonicky kontroverzní stavbu, která podpoří kulturu i turismus. Otázkou zůstává, jak je možné, že u nás se držíme velmi standardizovaných projektů a každé vybočení z řady je po zdrcující kritice a protestech odloženo.

