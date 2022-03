Zdroj: V2COM / Maxime Brouillet

Studio Bourgeois / Lechasseur architectes získalo zakázku na navržení horské chaty, která není určená pro celoroční bydlení. Zákazník chtěl místo, které by se dalo pronajímat, takže muselo sloužit svému účelu jak v zimě, tak v létě. Ano, lyžařské středisko Le Massif nedaleko Quebecu totiž po vybudování rozsáhlé infrastruktury začalo lákat nejen na lyže, ale i na bohaté vyžití v letních měsících. Dům v celkem velkém svahu jako by dával signál do údolí řeky St. Lawrence, že právě tady stojí něco mimořádného. Slovo signál není náhodné. Architekti totiž našli inspiraci u mezinárodního signálního kódu (ICS), který se používá především na lodích. Podívejte se na lodi a jejich špičaté signální vlajky. Hned budete vědět, odkud vítr vane.



Špičatý a s palubou

Dům skutečně vypadá jako signální vlajka. I přes klasický sedlový tvar střechy má zajímavé proporce a detaily. Kupříkladu střecha je velmi špičatá, což je ovšem pro horské podmínky zcela dokonalé. Sníh na střeše nezůstává a sjíždí samovolně dolů. Pod protaženou střechou se nachází vchod do domu a skladiště dříví, což se také dost hodí. Tmavé obložení z opáleného dřeva zase nedělá z chaty žádný extravagantní vztyčený prst vůči horám, ale nechává ho jemně zapadnout do černobílé zimní krajiny.

Interiér je celý pokrytý březovou překližkou v kombinaci s černými doplňky, jako jsou světla, zábradlí či kuchyně. Obavy z toho, že by vnitřek mohl vypadat příliš „krabicovitě“, se zde naprosto nenaplnily. Velký centrální společenský prostor s kuchyní je otevřený až do štítu a rozměrná okna nepravidelného tvaru poskytují nádherný panoramatický výhled na řeku klikatící se v údolí. Navíc je tu i velká terasa obložená stejným dřevem. Prostě nádherná paluba jako na jachtě.

Štít nad terasou slouží jako dětská herna nebo po uklizení a rozložení matrací jako dodatečná ložnice. Jen přístup po železném žebříku není pro spáče příliš komfortní.



Až dvanáct osob

V prvním patře, které je částečně zahloubené do svahu, se nachází klidová část s ložnicemi. Těch je tady hodně – tři s dvoupostelemi a jedna s velkými palandami pro děti. Dokonce se sem vešel i další společný prostor a dvě koupelny.

I zde vládne březová překližka, ale vzhledem k tomu, že tato část je nosná a jejím konstrukčním materiálem je beton, nechybějí tu ani bílé vyštukované stěny. Zvenčí je pak doplňuje přiznaný hladký pohledový beton, který krásně koresponduje s překližkou i opáleným obložením. I spodní ložnice mají samozřejmě velká okna s výhledem do údolí.