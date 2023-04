Zdroj: Maxime Brouillet

Někdo by se v domě, jako je tento, zbláznil, protože by neustále koukal do slušné propasti. Na útesu nad jezerem, v lese, uprostřed přírody totiž stojí dům, který jako by balancoval na hraně a tiše přemýšlel, nemá-li skočit.