Popisovaný architektonický návrh je vizionářským podáním do soutěže investora o možnou provedenou realizaci. Investor vyzval tři firmy z celého světa, aby zaslali svůj návrh interiéru, který by se měl stát určitým vodítkem a sjednocujícím prvkem pro stavbu a vybavení všech interiérů v celé budově.

Jednou z oslovených společností byla Kuoo Tamizo Architects, která sídlí v polské Varšavě, ale podílí se na zpracování projektů po celém světě. Pro svůj projekt si jako budoucího klienta představili zámožného mladého muže mezi 30-40 lety, který vyrůstal v New Yorku, věnuje se sportu a trénuje basketbal.

Interiér 262 5th Avenue New York Autor: Kuoo Tamizo Architects

Kult sportu, tenisek a sportovních memorabilií je hluboce zakořeněn v americké kultuře. I proto byl zapracován do celého návrhu interiéru.

Tento koncept podle tvůrců ztělesňuje moderní, elegantní, rafinovanou a průmyslovou estetiku. Při návrhu vsadili na výrazné materiály, mezi které patří beton, přírodní kámen s výjimečnou texturou a strukturální dekorativní sklo. Architekti jej v návrhu doplnili hladkými šedými stěnami a stropy, ke kterým přidali černý nábytek.

V celém designu jsou zřetelné odkazy na americkou kulturu a sport. V interiéru jsou vyhrazena místa pro sběratelské předměty (například podepsané míče) a na odiv vystavenou značkovou sportovní obuv. Na jiných místech najdeme překvapivě strohou a nebarevnou městskou pouliční módu.

Cílem projektu bylo otevřít interiér a využít nádherný rozhled do mimořádného městského panoramatu. V horních patrech výškové budovy se budoucí majitelé nebudou bát zvědavých pohledů z protější ulice.

Unikátní designové prvky, jako je volně stojící vana v okně hlavní ložnice a kamenné posezení ve všech ostatních oknech bytu, tak umožňují obyvatelům plně ocenit dechberoucí výhled na město.

Design tohoto dvoupatrového bytu v novém věžáku na 262 5th Avenue v New Yorku vytváří skutečně výjimečný obytný prostor, který harmonizuje s ohromujícím městským prostředím.

Kuoo Tamizo Architects - Projektují téměř 20 let, na začátku činnosti poskytovali své služby především na polském trhu, v průběhu let se postupně s projekty prosazovali i mimo Polsko. Minimálně polovina současných projektů je mimo Polsko, kromě Evropy v poslední době kladou velký důraz na trhy Středního východu a Ameriky. Estetika, kterou Kuoo Tamizo Architects sledují, je jasně definovaná a konzistentní. Klienti tak přicházejí již dobře formovaní a vědí, co očekávají, bez ohledu na to, odkud přicházejí.