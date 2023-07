Zdroj: Zehnder

Energetická náročnost domů se stále zmenšuje. Chceme to my sami uživatelé, chce to náš stát, chce to Evropská unie a chce to i naše planeta. Čím méně budeme potřebovat energie, tím lépe. A tak se postupně blížíme k domům v takzvaném pasivním standardu.

Je známo, že od ledna 2020 musí všechny novostavby odpovídat standardu budov s takzvanou téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) nebo pasivním domům. Již ne každý ale zaregistroval, že v souvislosti s ochranou klimatu legislativa tlačí povolené limity spotřeby energií stále níž, a od 1. ledna 2022 tak platí nová, přísnější pravidla. Tato změna má zásadnější dopad i na koncept budov s téměř nulovou spotřebou energie a podmínky musí splnit každý, kdo po začátku roku 2022 požádal o stavební povolení.

Parametry a kategorie

Nejprve je namístě ujasnit si rozdíly mezi nízkoenergetickým domem, nZEBem a stavbou v pasivním formátu.

Každá nová stavba musí splňovat požadavky na nízkoenergetický dům. Pokud naplňuje přísnější kritéria, jde o pasivní dům. Oba typy mají nízkou spotřebu energie na celkový provoz, tedy vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vody. Pasivní tepelné zisky, které jsou pro pasivní domy stěžejní, využívají všechny budovy, některé méně, jiné více. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní neboli teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Míra a kvalita tepelné izolace pak přispívá k zajištění tepelného komfortu a příjemné teploty v místnostech. Určující je měrná potřeba tepla na vytápění – zatímco u nízkoenergetických staveb je limit 50 kWh/m2/rok, pasivní dům nesmí na vytápění spotřebovat více než 15 kWh/m2 ročně. A kam vlastně zařadit kategorii dnes propagovaných nZEBů? Odpověď možná trochu překvapí.

Jak již bylo naznačeno, domy s téměř nulovou spotřebou energie nelze stavět do roviny se stavbami nízkoenergetickými. Na tuzemském žebříčku úspornosti jednotlivých budov ale stojí nZEBy za nízkoenergetickými domy. Dalším stupněm jsou pasivní domy a vrchol tvoří energeticky plusové domy. Znamená to, že v praxi mají nZEBy charakter energetické třídy B, někdy dokonce C s měrnou potřebou tepla 30–70 kWh/m2/rok, pro malé jednopodlažní objekty činí požadavek i více než 80 kWh/m2/ rok. Převládající nízkoenergetický standard pracuje s hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění do 50 kWh/m2/rok. Nejlepší nízkoenergetické domy (energetická třída A1) se pohybují na hranici nízkoenergetického a pasivního domu, jejich roční spotřeba na vytápění by měla být méně než 40 kWh/m2. Pasivní domy jsou zařazeny do kategorie A, když spotřebovávají jen 15–20 kWh/m2/rok.

Nová pravidla

Od 1. 1. 2022 se požadavky změnily, respektive zpřísnily. Nyní se kladou větší nároky jak na tepelněizolační parametry konstrukcí, tak na obnovitelné zdroje energie. Nově už tedy nestačí zajistit jen předepsanou tloušťku tepelné izolace. Budova splňující nové požadavky by měla optimálně propojit úsporný architektonicko-stavební koncept budovy, účinné technologie a případně i využít dostupné obnovitelné zdroje. Pokud tyto složky nejsou v rovnováze a některá je upozaděna, zákonitě se musí posílit zbývající dvě.

Architektura se v těchto souvislostech chápe jako součást energeticky úsporných opatření a má stejnou váhu jako kvalitnější tepelné izolace či okna, využití řízeného větrání s rekuperací tepla, účinnější zdroj tepla nebo instalace obnovitelného zdroje energie. O poměru jednotlivých částí nově rozhoduje investor s odbornou konzultací architekta, projektanta a energetického specialisty, který se tak stává důležitým partnerem v celém procesu návrhu budovy.

„Požadavky na energetickou náročnost se zpřísňují především u jednopodlažních, rozlehlých nebo nevhodně orientovaných budov. Tyto stavby budou svůj energetický handicap nucené dohnat úspornější technologií či obnovitelnými zdroji. Naopak pro nízkoenergetické domy bude zpřísnění požadavků mírnější. Jednoduchý tvar budovy (nízká hodnota A/V) a orientace vůči světovým stranám jsou nejzásadnějšími kroky k realizaci investičně nenákladné budovy s téměř nulovou spotřebou energie,“ vysvětluje odborný poradce Centra pasivního domu Ing. Michal Čejka.

Dle jeho slov lze nyní například budovu s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB II) dát na stejnou úroveň s nízkoenergetickým domem s instalovaným obnovitelným zdrojem nebo s budovou na půl cesty k pasivnímu domu, aniž by bylo nutné instalovat obnovitelné zdroje energie (OZE).

