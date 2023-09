Zdroj: CPD

Je známo, že od ledna 2020 musí všechny novostavby odpovídat standardu budov s takzvanou téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) nebo pasivním domům. Již ne každý ale zaregistroval, že v souvislosti s ochranou klimatu legislativa tlačí povolené limity spotřeby energií stále níž, a od 1. ledna 2022 tak platí nová, přísnější pravidla. Tato změna má zásadnější dopad i na koncept budov s téměř nulovou spotřebou energie a podmínky musí splnit každý, kdo po začátku roku 2022 požádal o stavební povolení.

Parametry a kategorie

Nejprve je namístě ujasnit si rozdíly mezi nízkoenergetickým domem, nZEBem a stavbou v pasivním formátu.

Každá nová stavba musí splňovat požadavky na nízkoenergetický dům. Pokud naplňuje přísnější kritéria, jde o pasivní dům. Oba typy mají nízkou spotřebu energie na celkový provoz, tedy vytápění, chlazení, větrání a přípravu teplé vody. Pasivní tepelné zisky, které jsou pro pasivní domy stěžejní, využívají všechny budovy, některé méně, jiné více. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní neboli teplo vyzařované lidmi a spotřebiči.

Míra a kvalita tepelné izolace pak přispívá k zajištění tepelného komfortu a příjemné teploty v místnostech. Určující je měrná potřeba tepla na vytápění – zatímco u nízkoenergetických staveb je limit 50 kWh/m²/rok, pasivní dům nesmí na vytápění spotřebovat více než 15 kWh/m² ročně. A kam vlastně zařadit kategorii dnes propagovaných nZEBů? Odpověď možná trochu překvapí.

Jak již bylo naznačeno, domy s téměř nulovou spotřebou energie nelze stavět do roviny se stavbami nízkoenergetickými. Na tuzemském žebříčku úspornosti jednotlivých budov ale stojí nZEBy za nízkoenergetickými domy. Dalším stupněm jsou pasivní domy a vrchol tvoří energeticky plusové domy. Znamená to, že v praxi mají nZEBy charakter energetické třídy B, někdy dokonce C s měrnou potřebou tepla 30-70 kWh/m²/rok, pro malé jednopodlažní objekty činí požadavek i více než 80 kWh/m²/ rok. Převládající nízkoenergetický standard pracuje s hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění do 50 kWh/m²/rok. Nejlepší nízkoenergetické domy (energetická třída A1) se pohybují na hranici nízkoenergetického a pasivního domu, jejich roční spotřeba na vytápění by měla být méně než 40 kWh/m². Pasivní domy jsou zařazeny do kategorie A, když spotřebovávají jen 15-20 kWh/m²/rok.

Nová pravidla

Od 1. 1. 2022 se požadavky změnily, respektive zpřísnily. Nyní se kladou větší nároky jak na tepelněizolační parametry konstrukcí, tak na obnovitelné zdroje energie. Nově už tedy nestačí zajistit jen předepsanou tloušťku tepelné izolace. Budova splňující nové požadavky by měla optimálně propojit úsporný architektonicko-stavební koncept budovy, účinné technologie a případně i využít dostupné obnovitelné zdroje. Pokud tyto složky nejsou v rovnováze a některá je upozaděna, zákonitě se musí posílit zbývající dvě.

Architektura se v těchto souvislostech chápe jako součást energeticky úsporných opatření a má stejnou váhu jako kvalitnější tepelné izolace či okna, využití řízeného větrání s rekuperací tepla, účinnější zdroj tepla nebo instalace obnovitelného zdroje energie. O poměru jednotlivých částí nově rozhoduje investor s odbornou konzultací architekta, projektanta a energetického specialisty, který se tak stává důležitým partnerem v celém procesu návrhu budovy.

„Požadavky na energetickou náročnost se zpřísňují především u jednopodlažních, rozlehlých nebo nevhodně orientovaných budov. Tyto stavby budou svůj energetický handicap nucené dohnat úspornější technologií či obnovitelnými zdroji. Naopak pro nízkoenergetické domy bude zpřísnění požadavků mírnější. Jednoduchý tvar budovy (nízká hodnota A/V) a orientace vůči světovým stranám jsou nejzásadnějšími kroky k realizaci investičně nenákladné budovy s téměř nulovou spotřebou energie,“ vysvětluje odborný poradce Centra pasivního domu Ing. Michal Čejka.

Dle jeho slov lze nyní například budovu s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB II) dát na stejnou úroveň s nízkoenergetickým domem s instalovaným obnovitelným zdrojem nebo s budovou na půl cesty k pasivnímu domu, aniž by bylo nutné instalovat obnovitelné zdroje energie (OZE).

Důležitá volba materiálu

Pasivní dům lze stavět různými způsoby. Parametry může splňovat sloupková dřevostavba s masivní izolací mezi obložením stěn. Stejně tak je pasivní cihelný dům se zateplením. Jde totiž o tepelnou setrvačnost. Cihly ji mají vysokou, takže dobře akumulují teplo. V zimě tak absorbují teplo přes den a uvolňují ho v noci. Jejich setrvačnost je využitelná i v létě, kdy naopak dobře zaizolovaná cihelná zeď přináší příjemný chlad uvnitř.

Ovšem na věc se lze podívat i z druhé strany. Dřevostavba takovou setrvačnost nemá. Stěny vlastně jen jako izolace rozdělují prostor na ven a uvnitř. Má tedy dřevostavba nevýhodu? Jak se to vezme. Cihly se musí v zimě vyhřát a v létě, když se naopak zahřejí, těžko se vychladí. Dřevostavba je na tom z tohoto hlediska lépe. Například když letní slunce zasvítí do interiéru přes nezastíněná okna, lze večer po západu slunce snadno vyvětrat a mít zase tepelnou pohodu. To sálající cihelné zdi neumějí.

Zásady pasivního domu

Energetické spotřeby 5 až 15 kWh/m² za rok by se u pasivního domu mělo dosáhnout:

• dokonalou tepelněizolační obálkou

• vzduchotěsností obálky

• využitím mechanického větrání s rekuperací tepla

• bez konvenčního vytápění (využití solárních prvků není podmínkou)

Pasivní versus běžný

Odlišnosti pasivního domu od běžné výstavby jsou ale mnohem komplexnější. Srovnávat se dají nejen jednotlivé materiály, ale i přístup, který je pro vznik pasivního domu rozhodující. Ze stavebního hlediska se rozdíly projevují zejména v následujících bodech.

Maximalizace vnějších tepelných zisků má i podobu vysokého podílu plochy oken na jižní fasádě v kombinaci se systémem stínění. K co největšímu využití vnitřních zisků zase pomáhá účinná tepelná izolace obálky budovy. Všechny prvky související s úsporou energie se musí přizpůsobit tvarem, velikostí, orientací budovy, konstrukčním řešením, návrhem větrání, vytápění atd. Co nejúčinnější tepelná izolace umožňuje vytápět s nízkým výkonem a většinou eliminuje potřebu chladicího systému. Utěsnění domu a větrání s rekuperací nefunguje jen pro získávání tepla z ohřátého vzduchu, ale i pro zajištění nepřetržitého přísunu čerstvého vzduchu.

Volba domu v pasivním standardu musí být především velmi racionálním rozhodnutím. Vyjde přibližně o 15 % dráž než nízkoenergetický dům. Výhodou je ovšem levnější provoz, komfort, jednoduchost užívání a snížení ekologické zátěže. Vezměme to v číslech. Oproti klasickému nezateplenému domu jsou náklady na provoz zhruba na desetině, konkrétně vytápění vyjde kolem 5 000 Kč za sezonu. Čím je to dáno? Především tím, že pasivní dům energii neztrácí a i při větrání řízeným procesem tepelnou energii nevypouští ven jen tak, ale předává ji zpátky do interiéru.

Jak vypadá ideál

Ideálně navržený a umístěný pasivní dům by měl mít kompaktní, málo členitý tvar, největší plochu oken na jih, případně na jihovýchod nebo jihozápad, a nejmenší na severní stranu. Měl by efektivně využívat vytápěný prostor uvnitř, solární zisky by nemělo snižovat zastínění okolní zástavbou, terénem či nevhodně umístěnou pergolou a adekvátní letní stínění proti přehřívání interiéru má být umístěné s ohledem na světové strany.

Energetickou náročnost a chování domu ovlivňuje zejména:

volba pozemku – orientace a osazení budovy na pozemku s ohledem na případné zastínění terénem, zelení nebo okolní zástavbou

klimatická oblast – hory, nížiny, hluboká stinná údolí a exponovanost vůči větru

velikost budovy

tvarové řešení a členitost stavby

zónování místností – vnitřní dispozice s ohledem na vytápěný a nevytápěný prostor i vůči orientaci ke světovým stranám

vlastnosti obvodových konstrukcí, řešení tepelných mostů

velikost prosklených ploch na jednotlivých fasádách

způsob větrání a distribuce vzduchu

zdroj tepla, případně kombinace více zdrojů

velikost a regulace otopné soustavy

způsob ochrany proti letnímu přehřívání

volba elektrických spotřebičů

nZEB a EU

Budova s téměř nulovou spotřebou energie (zkratka nZEB – nearly Zero Energy Building) je tuzemskou specialitou, protože evropské země si stanovují národní definice budov velmi rozdílně. V zemích jako Rakousko, Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Litva a Lotyšsko je definice uzákoněna, v ostatních zemích se buď přebírá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU z 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, nebo je součástí postupně přijímaných materiálů.

Trocha historie

Koncepce solárních domů se dá vystopovat až do starověkého Řecka a Číny. Podobné domy se objevily jako experimenty v USA v první polovině minulého století a pokračovaly další desítkou staveb především v Severní Americe do konce 20. století. Konkrétních rozměrů však pojem nabyl až v 90. letech, kdy německý Passivhaus Institut rozpracoval koncept požadavků na výrazně energeticky úsporný dům. Vedle teoretické práce vyrostly i pilotní stavby vybavené měřidly pro porovnání reálného provozu se simulacemi. Postupnou prací na specifikacích vznikl nejen široce uznávaný koncept vysokého standardu, ale i všeobecně známý pojem pasivní dům. Výhodou českého pasivního standardu je dobrá návaznost na národní tepelně technické normy a názvosloví.

Jen s dozorem

Chcete-li mít skutečně pasivní dům, musíte dělat všechno přesně a do detailu. Nesmíte nikde slevit, něco vynechat. Nelze mít skvěle zateplený dům a pak si pergolu připevnit ke zdi kovovými šrouby, protože tak vzniknou tepelné mosty. Nemůžete si vzít na stavbu místního všeznalého fachmana a nechat ho bez porady, protože je přece v oboru už čtyřicet let. V současné době je k dispozici seznam ověřených realizačních firem, které si se stavbou pasivního domu poradí. Jako rozcestník mohou sloužit stránky www.pasivnidomy.cz. Klíčovým nástrojem ke kontrole kvality stavby je i přesto důsledný autorský dozor projektanta a technický dozor investora.

Chytrý postup

Přidejme ještě jeden pohled – jak ušetřit, a přesto získat velkou hodnotu. Propočty nákladů na stavbu se dnes zvažují stejně pečlivě jako kalkulace nákladů na provoz a údržbu budoucí nemovitosti. Není nutné zdůrazňovat, že rozhodování dodal další rozměr velký pokrok ve vývoji nových materiálů a technologií. Například cihla Heluz 44 broušená má U0=17 W/m²K – je tedy na úrovni nadstandardních parametrů pro nízkoenergetickou výstavbu, ale stavitelé dávají přednost Heluz Family 2 v 1 ve variantě 440 nebo 500 mm, která dosahuje součinitele prostupu tepla U až 0,11 W/m²K. Kus je ale cca o 100 Kč dražší. Někteří proto volí pro stavbu obvodové konstrukce 44 broušenou, a až se našetří, zateplí fasádu. Dům zkolaudují jako nZEB. Dostanou se tak prakticky na hodnoty pasivního domu, ušetří za stavební materiál a také za nutné technické a technologické vybavení, které by při kolaudaci pasivního domu museli pořídit.

