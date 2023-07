Zdroj: Tatjana Plitt

Koníčky si člověk často promítá do svých domovů víc, než si připouští. Tu si někdo postaví spíš galerii, jinde skleník převyšuje podlahovou plochu k bydlení. Tady jsou majitelé fanoušci rallye a vozů BMW. To, co uvidíte, by chtěla i nejedna závodní stáj.