Zdroj: BowerBird / Autor: Oficiální zdroj

Pětičlenná rodina se přestěhovala po mnoha letech zpátky do australského Sydney. A protože dlouho žili v Hongkongu, chtěli mít dům, jenž by byl podobný tamním moderním stavbám – byl kompaktní, sevřený do sebe, a přitom propojený a vzdušný.