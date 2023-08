Zdroj: Robert Žákovič

Rodina se dvěma dcerami spokojeně bydlela kousek za Prahou v domě, který si zařídila podle svých představ. Jenže osud jim klidu nedopřál a oba rodiče nedlouho po sobě zasáhly vážné zdravotní problémy. „Ačkoli nakonec všechno dobře dopadlo, náš život se během krátké doby obrátil vzhůru nohama a dost to zamíchalo i naším žebříčkem hodnot. Když se situace začala uklidňovat, došlo nám, že v původním domě už nemůžeme zůstat, protože nás s ním pojí příliš negativních vzpomínek. Potřebovali jsme se proto odstěhovat, a to rychle,“ odhaluje pohnutky k hledání nového domova majitelka. „Chtěli jsme ale zůstat poblíž, kvůli dětem i dobré dopravní dostupnosti Prahy a místní infrastruktuře, takže když jsme objevili na prodej nový dům na skvělém místě, neváhali jsme.“

Změna plánu i plánku

Nový dům však nepočítal s tak velkou rodinou, respektive s jejím životním stylem. „Když se naskytne možnost, rád zaujmu nejen roli architekta, ale i investora. Což byl případ tohoto domu,“ vysvětluje Lukáš Vokál ze studia Ysad architecture. „Získal jsem zajímavý pozemek, tak jsem na něj navrhl a nechal postavit dům. Jako budoucí majitele jsem viděl spíš rodinu s jedním dítětem.“

Vážní zájemci tlačeni časem a množstvím svých dalších aktivit se ovšem drobnou komplikací nenechali odradit a rozhodli se zvětšit obytnou místnost s kuchyní a přidat v přízemí ještě jednu ložnici, aby každý z rodičů získal svoje soukromí. Rozšířit zastavěnou plochu nepřipadalo v úvahu kvůli technickým a povolovacím procesům, navíc by dům ztratil měřítko k pozemku. Garáži pro dvě auta na jednom konci téměř obdélníkového půdorysu přízemí se zazdila vrata a do boční stěny směrem do zahrady se vložilo francouzské okno – tak vzniklo dostatečné místo pro ložnici a šatnu majitelky. Na opačné straně přízemí na obytnou místnost navazovala terasa, která se nově obezdila, zastřešila a propojila s interiérem, takže v původním obytném prostoru se mohla rozšířit kuchyňská linka s ostrůvkem, více místa získal i jídelní stůl a do přistavěné části bylo umístěno pohodlné sezení a televize.

O terasu ale dům nepřišel, rozrostla se část vedoucí k venkovnímu bazénu a vedle něj vyrostl nový wellness pavilon se saunou, tělocvičnou a krytou venkovní kuchyní. A ještě dále za pavilonem a bazénem se slanou vodou vzniklo koupací jezero s rybami, protože majitel domu je vášnivý rybář. Dřevěnou terasu oživily velké květináče a značnou proměnou prošla ke spokojenosti majitelů i zahrada podle návrhu zahradního architekta Michala Nováčka z Atelieru D.V.A.

Autor: Ing. arch. Lukáš Vokál, Ysad Studio Ysad architecture založil Ing. arch. Lukáš Vokál v roce 2013. Studio se specializuje na návrhy a dohled na realizaci rodinných domů, interiérů, komerčních a obchodních prostor. Také se zabývá developerskými projekty – vlastními i ve spolupráci s partnery. „Na projekty se díváme nejen jako architekti, ale i jako investoři a obchodníci,“ říká Lukáš Vokál. www.ysad.cz

Čistota a nadčasovost

Patro domu se dvěma pokoji, šatnami a společnou koupelnou zůstalo rozsahem původní, zásadní změny dostál jen interiér – stejně jako v celém domě. „Přála jsem si jednoduchý, moderní a bílý interiér, protože bílá se nikdy neokouká. Zároveň jsem chtěla odolné a trvanlivé materiály, které vydrží život rodiny s dětmi a půjdou snadno udržovat,“ vysvětluje majitelka.

Interiérový designér Tomáš Vlček pokračuje: „Tato spolupráce byla velmi atypická, protože paní majitelka naprosto přesně věděla, jak má být dům zařízený, takže já jsem se jen snažil předkládat možná řešení, abych její přání maximálně splnil. Skládat bílé předměty vedle sebe není jen tak. Některé materiály mají tendenci časem třeba šednout a podle druhu podkladu je rozdíl i mezi samotnými bílými.“

Nadčasová barva i trvanlivé materiály se v interiéru promítly od stropu po podlahu. Pro celkové vyznění byla zásadní volba podlahy, která jednolitě prochází celým domem včetně schodiště, výjimkou jsou jen koupelny. „Na velké plochy podlahy jsem nechal nanést několik vzorků a zvítězila litá betonová stěrka betonepox dobělená do maxima,“ vysvětluje Tomáš Vlček. „Je bílá s šedou porézností, což rozbíjí hladký povrch. Na fotografiích možná působí tvrdě, ale tím, že celý dům má podlahové vytápění, je příjemná na dotek a navíc i praktická.“

Autor interiéru: Tomáš Vlček, Kuchyně a interiéry Tomáš Vlček Designér interiérů Tomáš Vlček se v oboru pohybuje 26 let a má za sebou realizace komerčních a rezidenčních interiérů u nás i v zahraničí. O své práci říká: „Ke každému interiéru přistupuji, jako bych v něm měl pobývat sám. Rád klientům zlepšuji komfort žití. Snažím se splnit jejich sny, ale také je vracím do reality z hlediska praktického i finančního.“

Odlesky vody i světel

Interiérový designér s majitelkou se museli popasovat i s neplánovaným rozšířením obytné místnosti. Původní nosná stěna mezi nově vzniklou kuchyní a obývacím pokojem nešla odstranit zcela, takže bylo třeba ji přirozeně začlenit. Z jedné strany ji proto lemují kuchyňské skříňky v bílém lesku, z druhé je televize integrovaná do stěny úložného nábytku ze stejného materiálu. Jako propojující prvek plný energie a pro radost pána domu bylo do konce stěny vloženo velké akvárium viditelné ze tří stran. Na kuchyňskou pracovní desku i vrchní desku jídelního stolu se použil velmi odolný materiál dekton. Vedle jídelního stolu nově vznikl velký minimalistický krb, který má po obou stranách úložné kapsy – jednu na dřevo a druhou na doplňky. Sofistikovaný systém přímého a nepřímého osvětlení v podhledech doplňují výrazná solitérní svítidla, v obývacím pokoji chromové od značky Tom Dixon, v dámské ložnici křišťálové od Preciosy. Svoji ložnici chtěla majitelka posunout do stylu glamour, což blýskavá sklíčka i dekorativní tapeta přesvědčivě dokázaly. Barevné textilie v mnoha variantách si pořídila majitelka sama a proměňuje jimi interiér nejen podle roční doby, ale i podle momentální nálady.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Architekt: Lukáš Vokál, Ysad

Interiér: Tomáš Vlček, Kuchyně a interiéry Tomáš Vlček

Zahrada: Michal Nováček, Atelier D.V.A.

Zastavěná plocha: 197 m 2

Užitná plocha: 230 m 2

Nosná konstrukce: železobetonový skelet, zdivo

Izolace: minerální vata

Fasáda: omítka

Střecha: plochá

Okna: kovová

Vnitřní dveře: dřevěné s bílým lakem, skleněné

Podlaha: betonepox, dlažba

Vytápění: elektrický kotel, podlahové rozvody, krb

