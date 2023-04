Zdroj: Tomáš Dittrich

Rozvojové části obcí na jednu stranu dávají majitelům možnost uskutečnit jejich architektonické sny, aniž by bylo nutné se příliš ohlížet na sousedy, protože na okolních parcelách prostě zatím nic nestojí. Na druhou stranu je právě tento aspekt svazující, neboť předem není jasné, co vedle vyroste a jak si budou stavby vzájemně vizuálně rozumět. Architekti ze studia boq architekti se podobně jako jiní jejich kolegové domnívají, že v takovém případě je vhodnější se tvarově a barevně uskromnit a nebýt tím, kdo bude z budoucí čtvrti extravagantně vyzařovat. Přesto dům, který pro majitele takové parcely na jižní Moravě navrhli, poutá pozornost už zdáli. Originální řešení si přitom vystačí s černou, bílou, dřevem a kamenem.



Skrytý poklad

Majitelé parcely potřebovali dům pro sebe a své dvě děti, s nimiž rádi tráví čas společnými domácími aktivitami. Zároveň chtěli klidné útočiště a toužili i po venkovním bazénu.

„Musím říct, že jsme si s majiteli velmi rychle porozuměli, takže se spolupráce odvíjela o to snáze,“ vypráví Jana Stachová ze studia boq architekti a Miroslav Stach pokračuje: „Tím, že nebylo čeho se v bezprostředním okolí pozemku chytit, rozhodli jsme se vytvořit solitér odkazující k místní vesnické zástavbě, ovšem v moderním hávu. Zvolili jsme proto dům s atriem, kde se soukromý svět zdánlivě uzavře uvnitř, ale zase je zde velmi živo, protože jednotlivé části domu spolu přes atrium čile komunikují.“

Ovšem i z vnější strany dům zejména se zahradou propojují velká okna a spojení existuje také mezi zahradou a vnitřním atriem. S ohledem na typickou vesnickou zástavbu v místě dům působí jako přízemní, další prostory se totiž skrývají v polozapuštěném suterénu směrem do zahrady. Přes spodní podlaží vede i průchod do atria, aniž by tím byly narušeny kompaktní linie budovy.

Chcete vidět další fotografie a přečíst si:

- jaké se při stavbě použily materiály?

- jak vypadá rozložení místností?

- co je to gradace prostoru v podání boq architektů?

- na co se dbalo při plánování kuchyně?

Pak nahlédněte do červnového čísla časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází 18. května.