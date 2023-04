Zdroj: Gonzalo Viramonte

Velkým tématem architekta Benita je rovněž suburbanizace, přesněji řečeno řešení příměstkých satelitů, které trpí urbanistickou nejednotností, a domy v nich postavené často nereflektují vazby na své okolí. Odpovědí argentinského projektanta jsou lineární domy a dnes vás pozveme na návštěvu jednoho, který se nachází v argentinském městě San Francisco.

Lineární dům

Benito je přesvědčený, že do tamější rovinaté krajiny se hodí jednopatrové domy s plochou střechou, které jasně vymezují uliční čáru a zároveň zohledňují co největší spojení s okolní zahradou. Minimální gesto přitom funguje v širším urbanistickém kontextu, jednoduché, přísně geometricky střižené domy vytvářejí pravidelnou zástavbu a udávají lokalitě tolik potřebný charakter. Měřítkem je přitom člověk – tak, jak by to ve správné architektuře mělo být.

Nenápadně nápaditý

Lineární dům vychází z jasných dispozičních vazeb a z citlivé práce s materiály. Těch je překvapivě hodně – jestliže zlaté pravidlo říká, že více než tři materiály jsou na domě na pováženou, Benito šikovně kombinuje kámen, beton, sklo, plech, omítku a dřevo. Celek nepůsobí přeplácaně, protože materiály logicky akcentují objemy, se kterými Benito pracuje.

Interiér i zahrada ctící myšlenku jednoduchosti

Do domu se vstupuje přes nepřehlédnutelný plechový tubus zádveří, který vede rovnou do velkého obytného prostoru tvořeného obývacím pokojem, jídelnou a částečně oddělenou kuchyní. Na ni navazuje přípravna, respektive místnost na domácí práce, za nimi je pak u domu přistavěna dvougaráž. Dům má půdorys ve tvaru písmene L, ze kterého ve východní části vybíhá sociální zázemí. Směrem na východ jsou orientovány i ložnice, ty jsou v domě celkem tři, u ložnice rodičů nechybí vlastní prostorná šatna a koupelna s WC. Východní křídlo je ve třech místech „vykousnuté“ malými atrii, které vytvářejí klidovou zónu a pomyslný přechod mezi interiérem a exteriérem.

Interiér je v duchu konceptu pojatý minimalisticky, v neutrálních šedých a černých tónech, výraznějším prvkem je pouze lesklá kuchyňská linka kombinující bílou a antracitovou barvu.

Čtěte také Čtěte také Základy správné fotovoltaiky

Jednoduchá architektura se promítla i do zahradních úprav, do zahrady vede široká cesta z betonových desek, u garáže, mimo zorné pole terasy z obývacího pokoje, je naplánovaný velký bazén, na jeho realizaci ale zatím nedošlo. „Čistá“ zahrada je nyní pokryta pouze trávou, časem ji ale doplní několik solitérních stromů, dva z nich budou vyrůstat ze zmíněných atrií.

Autor a zdroj: Roberto Benito

Lokalita: San Francisco, Córdoba, Argentina

Zastavěná plocha: 437 m2

Tento dům jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada 6/16.