Zdroj: Bower Bird / Julian Parkinson

Pozemky nad řekou Kennebecasis už jsou obsazené dlouhá desetiletí. Jde o místo, které bylo z kanadského New Brunswicku osídlené jako jedno z prvních. Historický ráz místní architektury tak vytvořil trochu problém. Jak udělat moderní dům, který se neodkazuje na žádný styl, ale přitom musí zapadnout do místního architektonického koloritu? Navíc majitelé jsou fanoušci umění a chtěli mít dostatek prostoru pro budoucí instalace obrazů a soch.

V Acre Architects připravili projekt domu, který je vysoce kontrastní. Ne designem jako takovým. Tvar domu se sedlovou střechou je zvláštní spíš jen absencí přesahů a průsekem na své straně shlížející k řece. Jenže není to nic extrémně modernistického. Už při příjezdu k domu je vše standardní, jednoduché a příjemné. Fasáda je obložena cedrovým šindelem, který se v dané oblasti používá standardně. Části domu pak jsou vybudovány z místního kamene. Vše se pak prolíná i do interiéru. Tam vynikne ten kontrast. Velká okna vnášející krajinu do interiéru jsou uzemněna kamennou zdí, která tvoří nosnou část domu. Prochází středem a vytváří jasné a stabilní rozdělení na jednotlivé části. Není to přitom nijak tvrdé. Uvnitř totiž kámen nevládne. Je tu spousta dřeva i skla a kombinují se zde další zajímavé materiály, jako je stařený nerezový plech nebo celá jedna stěna je z černého mořeného dřeva. V ní se ukrývají ohromné skříně, takže celý zbytek domu pak může být prost od úložných prostorů.