Novostavba v Brně-Králově Poli byla již druhou realizací manželů, takže předem věděli, co obnáší plánování domu i stavba. „Náš první dům se sedlovou střechou byl na vesnici za Brnem. Nakreslili jsme si ho se ženou sami a projektant nám jej následně přepracoval do realizovatelné podoby,“ vysvětluje majitel na úvod, co stavbě nového domu předcházelo. „Druhým domem jsme chtěli navázat na brněnský funkcionalismus – a to už je práce pro architekta, ne laika, takže jsme hledali místního architekta, který by navíc mohl chodit na stavbu,“ pokračuje majitel.

Také je lákala spolupráce s někým, kdo je myšlenkově i věkem mladší než oni. „Když jsme narazili na web studia Magion architekti, který byl laděný do růžova, působil na nás ve spojení s blond vlasy architektky Veroniky Zimkové až trošku „barbínovsky“, ale nenechali jsme se odradit a oslovili ji. Toho rozhodnutí jsme nikdy nelitovali. Stejně jako lidé, kterým jsme pak na studio dali doporučení,“ popisuje majitel navštíveného domu.

Urovnat myšlenky

Jak popisuje architektka Veronika Zimková ze studia Magion Architekti, s klienty se vždy nejdřív sejde a vyslechne si jejich očekávání, co má dům splňovat a jak má fungovat. Každému záleží na něčem trochu jiném, proto je podle ní důležité si to říct hned na začátku. „V tomto případě majitelé trvali na tom, aby bylo odděleno soukromí rodičů a dětí a v domě byla samostatná pracovna. Důležitou roli hrálo i to, že rodina je sportovně založená a se třemi dětmi, takže v domě musí být dostatečný prostor pro uložení sportovního vybavení na letní i zimní sezonu pro pět lidí, což není úplně zanedbatelné množství,“ vysvětluje architektka, proč je výsledný dům rozložený do dvou podlaží.

Prostor pro lidi i věci

Spodní podlaží zahrnuje mimo obytných místností technické zázemí a většinu skladovacích prostor, včetně prostorné garáže pro dva automobily a příslušenství k nim. Aby při pohledu z ulice strana domu se širokými garážovými vraty a vstupními dveřmi nepůsobila příliš stroze a přicházející navíc netrpěli nepřízní počasí, nechala architektka stěnu se vstupy trochu zapustit do jinak obdélníkového půdorysu. Před vchodem a garáží tak vytvořila prostor chráněný střechou.

Zevnitř domu ustoupením stěny sice vznikla netradiční vykousnutá místnost, tu ovšem majitelé skvěle využili na uložení zahradního nábytku a sekačky. Místnost dostala z boční strany domu samostatný vchod, takže se vybavení a náčiní na zahradu nemusí nosit přes dům.

Když se do domu vstoupí vchodem či vnitřními dveřmi z garáže, lze si odložit v předsíni či sousední šatně a pokračovat do obývacího pokoje. Mimo něj leží ve spodním podlaží ještě zázemí rodičů, tedy ložnice s vlastní koupelnou a šatnou. Z ložnice i koupelny se dá prosklenými dveřmi projít na úzkou krytou terasu.

Pokoj ve dvou úrovních

Obývací pokoj propojený s kuchyní, jídelním koutem a venku navazující otevřenou terasou má dvě zvláštnosti. „Dům stojí na mírně svažitém pozemku, což znamenalo nějak se vypořádat s výškovým rozdílem mezi vstupní úrovní domu a hlavním obývacím prostorem,“ nastiňuje jednu z nich majitel. Architektka přišla s jednoduchým a elegantním řešením dvojschodu po celé šířce domu. „Pokoj ve dvou úrovních působí skvěle. Když se nám v zimě sejde více kamarádů a prostor na sedačkách nestačí, posedají si na dřevěný dvojschod. V létě se využívá protažená linie dvojschodu venku u terasy před ložnicí a sedí se tu příjemně u grilu,“ pochvaluje si majitel domu.

Druhou zvláštnost obývací místnosti popisuje zase architektka: „Majitelé chtěli do obýváku umístit piano, ale tak, aby nepřekáželo v prostoru. Nakonec jsme to vyřešili nikou ve velikosti hudebního nástroje krytou posuvnými dveřmi. Když se na piano nehraje, tak jako by v pokoji ani nebylo.“

Místo pro děti a práci

Z obývacího pokoje vede schodiště oddělené prosklenou stěnou do patra, kde se nacházejí tři dětské pokoje, společná koupelna a pracovna. Pokoje menších dětí jsou propojené posuvnými dveřmi, které zatím zůstávají otevřené, zatímco nejstarší dítě se již těší ze soukromí samostatného pokoje.

Protože jsou v domě tři děti, jejich koupelna je vybavena třemi umyvadly. „Na první pohled se to zdá být neobvyklé řešení, ale vlastně je logické – k jednomu umyvadlu by se děti nevešly, u dvou umyvadel by bylo vždy jedno dítě odstrčené. Takhle je to spravedlivé,“ směje se Veronika Zimková.

Pracovna rodičů se vyznačuje dlouhým rohovým oknem s krásným výhledem na Brno. Umístit pracovnu do patra chtěli majitelé nejen kvůli panoramatickému výhledu. Využívají ji velmi často a na práci potřebují klid. Což není problém, když jsou děti ve škole. Pokud je rodina doma, pobývají její členové hlavně ve společném přízemí a nahoru hluk tolik nedoléhá. Je-li třeba být doma se stonajícím dítětem, blízkost dětského pokoje a pracovny se také hodí.

Průhledy a podhledy

Interiér domu architektka navrhla tak, aby byl světlý a působil teple. Tomu dopomáhá nejen dřevěná podlaha a nábytek ve hnědých a béžových odstínech, který si rodina z velké části donesla z předchozího domu, ale především osvětlení.

Místnosti v domě byly uspořádány tak, aby jimi procházely průhledy, tedy aby bylo od vchodových dveří vidět až na terasu, respektive od pracovny na zahradu. Každou chodbu proto zakončuje okno, které jí dodává přirozené denní osvětlení i orientaci vstupujícím do protilehlých dveří.

Většina umělého osvětlení je umístěna v podhledech. Zapuštěná bodová světla osvětlují aktivity obyvatel, skryté osvětlení lemující u stropu tvar místnosti vytváří příjemnou atmosféru v okamžicích, když není potřeba silné světlo. Zavěšená lampa nad jídelním stolem, stejně jako stolní lampičky v pracovně nejen svítí, ale působí také jako dekorace.

Propojení interiéru a exteriéru mimo průhledů umocňuje stejná barevnost vnitřního vybavení, fasády a dalších venkovních prvků včetně dlážděných chodníčků. Jestli dům funguje nejen na fotografiích, ale i ve skutečnosti, zhodnotil majitel takto: „Ještě nikdy jsme si neřekli, že bychom na domě něco udělali jinak. Asi proto, že na prvních schůzkách s architektkou jsme spoustu času trávili popisem našeho způsobu života – co kde potřebujeme, jaké chceme prostory pro děti a jak si utvořit i soukromí pro sebe.“ To se podařilo. Velmi oblíbeným místem se jim stala prosklená rohová pracovna. „A pořád se rádi večer díváme i na osvětlené skleněné schodiště v obývacím pokoji,“ uzavírá majitel.

Základní údaje

Architekt a projektant: Veronika Zimková – Magion Architekti

Spolupráce: Klára Stachová – Ateliér Krajinka

Zastavěná plocha: 207 m 2

Užitná plocha: 259 m 2

Nosná konstrukce stěny: keramické zdivo, monolitické železobetonové stropy

Zateplení: minerální izolace

Fasáda: omítka

Střecha: plochá, nepochozí

Okna: hliníkové rámy s venkovními žaluziemi

Vnitřní dveře: lakované bílé

Podlahy: dřevěné, v koupelnách epoxidová stěrka

Vytápění: plynový kotel

Veronika Zimková – Magion Architekti
Ateliér Magion Architekti působí v Jihomoravském a Zlínském kraji od roku 2010. Založily ho architektky Gabriela Camarda a Veronika Zimková, které se poznaly při studiu architektury na VUT v Brně.

