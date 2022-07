Zdroj: Mickaël Martins Afonso

Investor se rozhodl postavit dům velmi netradičním způsobem. Vytvořit velkou betonovou konstrukci plnou světla, vložit do ní jen základní a netradiční členění, včetně ohromné sítě, a pak dům obývat jen příležitostně a přemýšlet nad tím, jakou část jak využít, jak ji zařídit.

Je to zcela nový způsob, který nebyl prakticky nikdy využit. V našich podmínkách se tomu nejvíc blíží stavba domu, kdy dojdou peníze na vybavení, a tak rodina žije v holém interiéru a nábytek si dokupuje postupně. Jenže tito francouzští majitelé z města Courdimanche to tak dělají záměrně.

Ostatně už celý dům je extrémně netradiční. Jde o jakousi hru pevných materiálů a dutin prostoru. Jde o světlo, kterého je všude plno, protože je přiváděno do hlavního obytného prostoru shora, ale celý ten ohromný prostor je zalit světlem, protože mezipatro tvoří nikoliv pevný strop, ale síť.

Architektonické studio Martins | Afonso atelier de design & l'atelier miel dostalo za úkol totiž vytvořit něco, co by definovalo prostor, nikoliv však účel, rozdělovalo ho, cokoli nařizovalo. Centrem prostoru je tak dubový box s černými fragmenty, který prochází přes dvě patra. Co se v něm skrývá? Přihrádky, police, skříně, ohromný bar, místo pro televizi i velkou vázu, vstup na toaletu…

Pak je tu vetknutá velká síť. Lze na ní spát, ležet, odpočívat, číst si, ale také ji prostě ignorovat a obejít ji. Po stranách se objevuje jakási zajímavá dřevěná konstrukce – opět plná vložených boxů, kam se může ledacos dát.

Majitelé sem zajdou jen občas. Přijdou, lehnou si, hrají si s dětmi. Žijí v druhé části domu, což je rekonstrukce starého domu. V téhle nové přístavbě teprve vzniká dojem z prostoru a jeho hlavní využití. To prostě vyplyne třeba z toho, kde si bude dítě nejraději hrát.