Zdroj: Alejandro Peral

Vítejte v Argentině, v provincii v Tigre, jen kousek od Buenos Aires. Konkrétně se nacházíme na Yachtu Nordelta a v domě, který překonává hranice a vášeň k automobilům promítá do interiéru.

Dům stojí na 1000 m2 velkém pozemku se strmým svahem směrem k jednomu z kanálů propojených s řekou Luján. Investorem je vášnivý milovník sportovních vozů, motocyklů a lodí.

Více než jen dům

Dům na Yachtu Nordelta není jen obyčejným domem. Je to projev vášně a nekonvenčních zájmů svého majitele. S jeho námořním charakterem a soukromým přístavištěm v zahradě, které nabízí přímý přístup do delty, se stává oázou pro ty, kteří si užívají rychlosti na vodě i na souši.

Geometrické tvary a jednoduché linie tvoří základ celého architektonického výrazu. Dva překřížené objemy kvádrů vytvářejí moderní a výrazný vzhled. Centrální osa dům rozděluje na veřejné prostory v přízemí a soukromé prostory v horním patře. Veškeré funkce jsou pečlivě začleněny do prostoru a jsou dvojitě propojeny pro vertikální komunikaci.

Dům, který vybočuje ze standardu

Při pohledu na dům zblízka je zřejmé, že se jedná o místo, které vybočuje ze standardních představ. Hlavní objem horního patra zdánlivě odporuje gravitaci. V přízemí je dům přerušen dalším vyříznutým kvádrem, který slouží jako vstupní prostor a parkovací plocha pro motocykly.

Harmonie mezi interiérem a exteriérem

Uvnitř pokračuje snaha o překonávání hranic mezi interiérem a exteriérem. Bílá paleta materiálů propojuje podlahy, stěny a stropy, zatímco dřevěné rámy střech s okapem rámováním zvýrazňují výhledy z interiéru skrze velká prosklená okna. Tímto způsobem se interiér a exteriér prolínají a vytvářejí harmonický celek.

Velké převisy umožňují, aby se prvky interiéru náhle proměnily v exteriérové prostory. Venkovní dlažba pokračuje až ke kanálu, využívajíc svah pozemku a silnou přítomnost vody, a propojuje tak bazén, řeku a společenské prostory domu. Tento propojený prostor nabízí obyvatelům možnost užívat si venkovní aktivity s krásným výhledem na okolní krajinu.

To, co ovšem v interiéru zaujme nejvíc, je garáž. Je pro čtyři vozy, má skladovací výtahový systém a hlavně je celá prosklená směrem do interiéru. Takže majitel sedící v obývacím pokoji neustále kouká na své sportovní miláčky.