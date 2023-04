Zdroj: Shannon MacGrath

Na konci slepé ulice stojí rozlehlý skleněný dům. Je dlouhý a efektní. Nemáte pocit, že by měl být skromný. Nechce jím být.

Tahle rezidence Toorak, jak ji nazvali architekti ze studia ADDARC, byla postavena pro známého australského zahradního architekta Jacka Merla. To není jen tak někdo. To je celebrita, jako třeba u nás Ferdinand Leffler. Jeho práce najdete v Austrálii jak u soukromých vil, tak třeba na střechách mrakodrapů, na pozemcích luxusních hotelů apod. A tak si Jack Merlo může dovolit pořádný dům. Navíc je to jak jeho soukromé bydlení, tak i pracovní ateliér.

Ze skla

Samozřejmě, že návrh domu musel spojovat bydlení a zahradu. Spojovat, propojovat, smazat rozdíly… Říkejte si tomu, jak chcete. Prostě zahrada a dům měly být spojeny. Měly spolu hovořit a vést diskusi, ne se prolínat a živelně se spojovat. To zase ne. Jack Merlo je zastáncem spíš upravenějších a řekněme geometrických řešení. A tak vypadá i dům.

Je pravda, že z ulice je dům poněkud nepřístupný. Betonový základ s velkými černými dveřmi, které se otevírají na svislých čepech v tříčtvrtečním profilu, je poněkud odtažitý. Horní patro pak je celé prosklené. Ale ne průhledné. Většina je totiž z malých plochých skleněných cihliček, takže pokud se za nimi někdo pohybuje, je tu spíš tušení obrysu postavy než přímý pohled. Až rohový pokoj má klasická skla, ovšem se svislým žebrováním.

Černé dřevo – bílé stěny

Interiér je ve spojení několika základních materiálů. Dřevo je mořeno do černa, obkládá mnoho míst od chodby až po ložnice. Prostřídává se s bílými stěnami nebo mramorovým obkladem. Stejně tak je tmavá i podlaha. Opět někde mramorová, někde dřevěná a jinde jde o stěrku.

Velká okna pak spojují interiér s průchozím podloubím a nevelkou zahradou v exteriéru. Nevelkou zahradou? U zahradního architekta? Nu, je to tak. To největší na celé zahradě je patio a velký bazén. Přesto všude roste zeleň. Upraveně, efektně. Tu ve sloupech, jinde ve velkých kamenných květináčích.