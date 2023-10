Zdroj: SCHÜCO CZ

Kdo by nechtěl mít okno široké přes celou stěnu a vysoké od země ke stropu, aby nic nebránilo výhledu do zahrady, na blízký kopec či romantickou hradní zříceninu? V tom případě je ale třeba vědět, zda lze vysněnou velikost okna vůbec technicky provést. A to zodpoví dodavatel velkoformátových okenních systémů.

Podívejte se, jak vypadají velkoplošná okna u moderní minimalistické budovy:

Jedině on může poskytnout rady ohledně maximálních rozměrů, upozornit na možné problémy a také doporučit vhodné technické řešení. Disponuje zkušenostmi z podobných zakázek a má k dispozici rovněž odpovídající manipulační techniku.

Je totiž třeba si uvědomit, že nejde o oblast běžných oken, ale manipuluje se s ohromnými skly dosahujícími hmotnosti až 500 kg! Umístit takové sklo do stavebního otvoru, aniž by již během usazování prasklo, není vůbec jednoduché.

Včasné otázky

Kvůli výsledné podobě oken je vhodné kontaktovat dodavatele již ve fázi projektu nebo dříve, než se vůbec začne plánovat rekonstrukce či stavba. Dodavatel může poradit s limitními rozměry a odpovědět na otázku, zda lze okna v plánované podobě vyrobit a zda by takové řešení bylo při dlouhodobém užívání spolehlivé.

Dokáže rovněž upozornit na chyby a úskalí požadovaných velkoformátových řešení. „Už při navrhování velkoformátových oken je třeba posoudit, zda je dané okno vůbec možné na stavbu dopravit od příjezdové komunikace, případně jakou manipulační techniku umožní konkrétní terénní situace. I tento detail může ovlivnit navrhované členění velkoformátové výplně,“ upozorňuje Pavel Kašpar, manažer technického vývoje společnosti Vekra. Příjezdová cesta, terénní podmínky nebo i prosté průchody v bytovém domě mohou ovlivnit konečné rozhodnutí o vhodnosti instalace.

Důležité propočty

Při navrhování velkoformátového prosklení je nutné stavební součásti zahrnout velmi pečlivě do stavební dokumentace. Hmotnost okenního prvku musí být vždy plně a bezpečně přenesena do stavební konstrukce. Musí se vzít v potaz možnosti rámu, podkladu a způsob podložení prvku a vše sladit s hmotností okenní výplně.

Pro různé typy oken a dveří existuje specifické kotevní schéma, které určuje, jak a kde má být okenní prvek bezpečně upevněn. Připojovací spáry, průhyby stavební konstrukce a celková tuhost musí odpovídat konstrukčním požadavkům.

Například u štítových stěn je nezbytné pamatovat v návrhu na dovolené průhyby prvků stavební konstrukce a na její celkovou tuhost. Na pořadu dne mohou být také související funkce a vlastnosti, třeba instalace zábradlí nebo bezpečnost týkající se případného rozbití skleněné výplně.

Důležitou roli pochopitelně hrají detaily, které ale mohou ovlivňovat další vlastnosti stavby. Patří mezi ně například strukturální rohy, kde se skleněné panely spojují přímo, bez použití okenního profilu. Návrhy oken mohou vypadat esteticky velmi poutavě, ale představují výzvu z hlediska tepelné izolace a jiných technických aspektů, zejména v našich klimatických podmínkách.

