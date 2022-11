Zdroj: Jiří Ernest

Čeho si jako první všimnete, když se podíváte na dům, který neznáte? Vaše oči pravděpodobně nejdříve upoutá fasáda, tvary a celková hmota domu. Poté si začnete prohlížet jednotlivé detaily, okolí stavby a její umístění. Všechny tyto prvky jsou přitom stejně důležité – ve výsledku totiž skládají jedinečný charakter domu.

Stojí přitom za to o všech těchto stránkách chvilku popřemýšlet a nebrat je jako samozřejmost. Jejich zpracování a vzájemný soulad totiž vypovídají o kvalitě domu, a pokud si někdo dal práci s jejich promýšlením, všimnete si toho. V tom spočívá kouzlo dobré architektury. U prefabrikovaných katalogových domů si takovou práci dělat nemusíte – žádné harmonické vztahy u nich totiž nenajdete, nejsou tam.

Příběh a kontext

Lidé si často myslí, že architekt je většinou nějaký mentálně narušený člověk žijící ve svém vlastním, hermeticky uzavřeném světě bez kontaktu s okolím, který navrhuje podle své aktuální nálady, aby tak mohl naplno projevit svůj exhibicionismus převlečený za originální kreativitu. Opak je ale pravdou: vztah domu s jeho okolím je pro většinu architektů zcela klíčový.

Nejinak je to i v případě architektonického ateliéru z Plzně Zábran Nová architekti, který při navrhování cíleně hledá nejrůznější kontexty, které jim pomáhají složit výsledný návrh. Návrhy samoúčelných akontextuálních domů-soch tito západočeští architekti vysloveně odmítají. „Úplně nejhorší je bílý papír nebo pozemek na poli bez kontextu. To je prostě těžká úloha a my se většinou takovým pozemkům vyhýbáme. Nemají totiž žádného vlastního ducha a příběh,“ prohlásil v našem dřívějším rozhovoru architekt Jiří Zábran (Dům a zahrada, 10/17).

Autor: Ing. arch. Jiří Zábran (1979) žije se svou rodinou ve vesnici Česká Bříza nedaleko Plzně. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni a Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 2005 pracoval s Josefem Houškou, v roce 2012 zakládá v Plzni se svou kolegyní Terezou Novou kancelář Zábran Nová architekti. V návrzích se soustředí na kontext a prostorové vazby stavby na okolí. www.zabran.cz

Vztahy osobní i prostorové

Příběh hrál důležitou roli i při návrhu rodinného domu v bývalé chatové kolonii v Plzni. Kromě konkrétních specifik tohoto místa se totiž architekti mohli opřít také o dobrou znalost přání a potřeb klienta, pro kterého už v minulosti navrhovali obytný soubor řadových domů ve Zruči u Plzně. Developerský projekt měl velký úspěch – jak u nových majitelů, tak i u kritiky, neboť získal nominaci na Českou cenu za architekturu 2017 – čímž se také osvědčila spolupráce mezi klientem a architektem, která je pro zdařilý výsledek vždy klíčová.

Jako jedny z nejdůležitějších rysů pozemku architekti zdůrazňují poklidnou atmosféru s dosud patrným zahrádkářským charakterem místa, které se může pyšnit dostatkem zeleně s mnoha vzrostlými stromy. Tyto podmínky měl odrážet i samotný rodinný dům – nepůsobí totiž nijak invazivně, naopak je velmi přirozeně zasazen do svého okolí.

Hravost

Jako mnoho jiných staveb kanceláře Zábran Nová architekti i tento dům po vizuální stránce pracuje především se dřevem. Se zpracováním fasády stavby navíc koresponduje i samotné oplocení parcely. Tento zdánlivě zanedbatelný detail posiluje celkové vyznění realizace v širších vztazích se svým okolím. Úzké dřevěné latě v přírodní barevnosti použité na fasádě domu využívá i samostatná garáž stojící na hraně pozemku u příjezdové cesty. Latě jsou navíc pootočené do úhlu 45 stupňů, což objektům dodává na hravosti.

Velkorysá skromnost

Samotný rodinný dům na půdorysu nepravidelného čtyřúhelníku je hmotově rozdělen do dvou částí: přízemí je pomocí prosklení propojeno s okolní zahradou, nad ním se pak vznáší dřevem obložené patro s pozvolně klesající střechou. Spodní část zabírají kromě technických a skladovacích místností do zahrady orientované společné prostory kuchyně, jídelny, obýváku a velké zimní zahrady. V místě jídelního stolu dochází také k vertikálnímu propojení společného přízemí se soukromě využívaným patrem. Toto propojení výrazně posiluje atmosféru interiéru a i přes poměrně skromné rozměry tak získává prostor na velkorysosti.

Prostorové hry

Po jednoduchém betonovém schodišti pak vystoupáme do patra se soukromými pokoji. Oba vzdálenější konce patra propojuje úzká chodba, která se v místě propojení se spodní částí domu rozšiřuje do galerie s rozměrným fixním oknem. Prostor horní části je využit velmi efektivně: najdeme zde tři pokoje o výměře okolo deseti metrů čtverečních, dvě šatny, toaletu, koupelnu i hlavní ložnici. Díky propojení obou pater a zmíněnému oknu působí ovšem i maximálně využité horní patro vzdušně a prosluněně. V patře se také mění zpracování stropů – zatímco v přízemí vidíme betonové stropy, horní část využívá dřevěné trámové stropy navozující intimnější atmosféru. Sklon střechy také určuje výšku stropů jednotlivých pokojů – hlavní ložnice má nejvyšší strop, pokoj na opačné straně s nejnižším stropem je pak umístěn na celou šířku domu.

Největší kontakt se zahradou má pochopitelně přízemí s prosklenými stěnami, díky střeše menší garáže přistavěné k hlavní hmotě domu získalo ovšem i horní podlaží přímý vstup na venkovní terasu.

Stárnutí

Zahradě dominuje umělé jezírko navazující přímo na dřevěnou palubu hlavní terasy. Doplňuje ji také jednoduchý stávající altán. Zpracování zahrady stejně jako zařízení interiérů si klient zařizoval sám. Dřevo použité na fasádě bude postupem času přirozeně stárnout a dům tak ještě více splyne s okolím. Harmonické vztahy tu zkrátka pracují jak na úrovni detailů, tak i ve větším měřítku – můžeme si proto být jistí, že jde právě o ten případ architektury, která cíleně pracuje s kontextem svého okolí.

Technické údaje:

Projektant: Ing. arch Jiří Zábran, Ing. Zdeňek Calta

Dodavatel: svépomocí, individuálně domlouvaná řemesla

Návrh zahrady: vlastní

Zastavěná plocha: 148,2 m 2

Užitná plocha: 187 m 2

Obvodová konstrukce: Porotherm

Zateplení: minerální vata

Fasáda: modřínový obklad, omítka Caparol

Střecha: fólie

Okna: eurookna – smrk Ral 2016

Vnitřní dveře: Solodoor

Podlahy: dlažba, litá stěrka, plovoucí – dub

Tuto návštěvu jste mohli nalézt v časopisu Dům&Zahrada 3/18.