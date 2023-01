Zdroj: Eresh Weerasuriya

Tentokrát se vydáme do opravdu exotického kraje – na předměstí Kolomba na Srí Lance. Že zrovna tady vyroste zajímavá architektura, kterou si budeme představovat u nás v Čechách, byste asi nečekali. My také ne. A přesto. Na pozemku o rozloze 329 m2 vyrostl totiž zajímavý dům, který zvenku tak zajímavě nevypadá.

Architekti z Read Studio totiž vsadili na jakousi klasickou stodolu, jen s méně šikmou střechou. Tady to ani není zapotřebí - tady sněhovou pokrývku nikdo neočekává, takže i malý sklon dokáže odvést vodu z monzunových lijáků.

Uvnitř domu volný dům

Tahle světlá stodola ale ve štítu vypadá, jako by v ní byl vyříznut ještě jeden dům. A opravdu! Když se vstoupí dovnitř, objeví se užší jakoby vyříznutý dům, který prochází celou délkou toho vnějšího. „Dům v domě“. Tak ho i architekti nazvali. Celá tato část slouží jako společenská, když se zde obědvá, tráví volný čas jak s rodinou, tak s přáteli. Uprostřed je pak zákoutí s kuchyní, které zasahuje do vedlejší části. Ta pak obsahuje dvě patra ložnic a zázemí. S vnitřním „domem“ jsou spojeny okny, takže tudy sem vstupuje jak světlo, tak to může fungovat i jako verbální a vizuální komunikační kanál.

Celá tahle konstrukce má ale zajímavý technický efekt. Jednak je možné celý dům snadno větrat horizontálně, tak i vertikálně. Uprostřed ve střeše jsou střešní světlíky, kudy proudí doprostřed domu nejen světlo, ale mohou se i otevřít a pak fungují jako komíny pro odvod horkého vzduchu. A že toho na Srí Lance je. Vysoká hmota střechy pak funguje jako účinný izolant proti slunci a horku, které na ostrově panuje.