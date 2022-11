Zdroj: Bower Bird / Noah Kalina

Mike Jacobs z Jacobschang Architecture dostal neobvyklý úkol – postavit dům na svahu v lese, kde nic není. Zcela bez infrastruktury. Co tohle znamenalo? Především vyřešit logistiku a myslet nad každou drobností, která se musí na místo přivézt. Nepřijede sem domíchávač betonu, takže nevylije základové pasy. Čím méně betonu, tím lépe! Nepřijede sem náklaďák s cihlami a nesloží je hydraulickou rukou. A tak dál…

Na stromě

A tak vznikl zajímavý dům, který se vyzdvihuje nad terén, aby nemusel mít základy. Za ty mu slouží jen pár sonotube patek (papírová trubka, do které se vylévá beton na základové patky) a pak velké šrouby Garnier Limbs. To jsou speciální šrouby, které se zavrtají do stromů, mají na sobě okolek, který se o strom opře, čímž se zmenší namáhání a ničení stromů.

Konstrukce z dřevěných trámů pak je i vyvážena jakýmsi pozvolným „ocasem“ do svahu, takže vypadá, jako by ze země vyrůstala. Ale jde vlastně pouze o mechanickou rovnováhu konstrukce.

Dřevo sem bylo doneseno ručně a v boudě na staveništi se hoblovalo, frézovalo a sušilo. Pak se jednotlivé díly k sobě poskládaly a vytvořil se dům, který je zvenku natřený tradičním skandinávským borovým dehtem. Interiér je pak chráněn matným polymerovým nátěrem.

Asi největší problém byl s okny. Jsou zde tři velká čtvercová kovová okna. Ta jediná byla vyrobena mimo staveniště a na místo byla složitě dopravena. Uvnitř pak mají izolační dvojsklo. Domek se vytápí malými kamínky a je zde i malá kuchyňka. Ovšem všechno, včetně vody, se sem musí donést. Kde je toaleta ale informace o projektu neříkají. Takže asi půjde o nějakou romantickou kadibudku poblíž.