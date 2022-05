Zdroj: BowerBird / Leonid Furmanskij

Tři sourozenci se rozhodli, že si postaví víkendový dům pro všechny tři rodiny na společném pozemku. Jenže to má háček. Pozemek je úzký, dlouhý a hlavně je v záplavové oblasti.

Co s tím, když rok co rok stoupne hladina řeky tak, že zalije pozemek? A to ne málo. Řeka Guadalupe se tu zvedá i o dva metry. Nabídku na vyřešení problému získalo studio Low Design Office. Navrhli zajímavou sestavu domů, která stojí na vysokých pilotech.

Nad vodou

Hlavní část domu je každopádně vždy nad vodou. Nejvyšší hladina nikdy nezalije obývané patro. Pouze se dostane do spodní části, které to ale neuškodí. Tedy pokud včas odparkují auta a vyndají věci ze skladu. Nic jiného zde není. Dům, stojící na vysokých kovových nohách má sice dole dřevěné opláštění, ale to je jen na oko. Obklad je řídký a voda jím proteče jako nic. Takže žádná škoda nenastane, protože dřevo vyschne a vše funguje dál. Jen se musí vše očistit od bahna.

Guadalupe House Autor: BowerBird / Leonid Furmanskij

Pro tři rodiny

Dům je postaven zvláštním způsobem. Je jakoby rozdroben. Jsou to dvě stavby spolu spojené, ale hlavní přístup pak je přes velkou palubu. V menší jednopatrové části najdeme jen dvě ložnice, dvě koupelny a univerzální místnost, která může plnit funkci třeba průchozí ložnice při více lidech. Pak tu je velký prostor prvního patra, kde je jídelna v prosklené spojovací chodbě, pak obývací pokoj a kuchyně. Všude tu je spousta velkých oken, aby bylo vidět do lužního lesa.

Druhé patro je rozděleno. Uprostřed je opět jedna z mnoha teras. Jedna strana pak patří otevření obývacího pokoje až do krovu, druhá je ložnice a hrací pokoj pro děti. Ty se sem vměstnají třeba na efektní třípatrovou palandu, která je zabudovaná ve zdi.