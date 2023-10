Zdroj: Shutterstock

Notorickou chybou je nedostatečné zabezpečení vchodů. Mnozí z nás si pořídí kvalitní zámek na hlavní vchod, ale zapomínají na ostatní možné vstupy, jako jsou zadní a boční dveře nebo propojení z garáže. Řešení je snadné: Zabezpečte všechny vchody kvalitním zámkem v alespoň III. třídě odolnosti.

Cennosti volně dostupné

I když máte kvalitní zámky, co když se zloději podaří je překonat? Cennosti by neměly být na očích. Řešení: Ukládejte důležité věci do trezoru nebo sejfu a v garáži či sklepě využijte bezpečnostní zamykací bedny či bezpečnostní systémy pro připoutání a uzamčení drahé techniky k podlaze – např. jízdních kol, motocyklu, drahé sekačky.

Dvanáct způsobů, jak ochránit svůj domov, když jste pryč:

Chlubení se na sociálních sítích

Sociální sítě jsou pro zloděje často zdrojem informací. Základem je sdílet fotografie s minimem informací o vašem bydlišti, a pokud jste na dovolené, vydržte to s touhou pochlubit se hned a počkejte s publikací až po návratu domů.

Neupravené okolí domu

Džungle kolem domu může být rájem pro zloděje, kteří se v ní skryjí. Řešení: Projděte se po zahradě a kritickým okem se podívejte, zda by nezasloužily některé keře trochu probrat. A při té příležitosti odkliďte válející se dřevo, nářadí nebo cokoliv jiného, co by mohl zloděj použít k proniknutí dovnitř.

Zanedbání kontroly zámků

Zámky s věkem a pod vlivem počasí mohou ztratit svou funkčnost. Proto alespoň dvakrát za rok zkontrolujte všechny zámky a v případě potřeby je vyměňte nebo promažte. „Jakmile se zámková vložka jednou zasekne, je dobré ji vyměnit. Problém představují hlavně zámky, které nejsou určené do extrémních podmínek,“ dodává Petr Neuvirt ze společnosti Tokoz.

Poznejte své sousedy

Vaši sousedé mohou být vašimi nejlepšími spojenci v ochraně domova. Přitom stačí tak málo: Vyměňte si se sousedy telefonní čísla, abyste si mohli vzájemně dát v případě potřeby vědět. Nezapomeňte je upozornit, když jedete na delší dobu pryč, a laskavost v podobě dozoru nad domem jim nezapomeňte někdy vrátit.

Nedůvěra v moderní technologie

Dnešní technologie nabízí mnoho možností, jak zabezpečit svůj domov na vyšší úrovni. Proto kombinujte tradiční mechanické zabezpečení s moderní elektronikou pro kompletní kontrolu nad svým domovem. Pořízení pohybového čidla, wifi kamery nebo magnetu do dveří vás určitě finančně nezruinuje.

