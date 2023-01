Zdroj: Dům&Zahrada

Myslíme si, že tentokrát budete mít velkou radost z návštěv. Máme tady hodně zajímavé objekty, které nabízejí výrazně rozdílný pohled na stejné téma – dům na horách. Přesouváme se od přírodního dřevěného domu s proskleným průčelím umístěného v sadu do Krkonoš, kde stojí dům s celou boční stěnou skleněnou. V zahraničí zase navštívíme vysokohorský dům, který si postavil majitel vlastními silami, a to dokonce v pasivním standardu. To vše pak doplňujeme na první pohled obyčejnou kostkou, která ovšem byla postavena za pouhých sedm týdnů!

Dům&Zahrada 2/23 Autor: Dům&Zahrada

Extrémně důležitá stavební témata

To, co je dnes aktuální a co by vám nemělo ujít, je jednoznačně téma o fotovoltaických elektrárnách. Velký článek o tom, co tyto elektrárny umí, jaké jsou jejich druhy, jak se připojují… To vše tam najdete. Samozřejmě probíráme základní dotazy na tohle téma a to, co všechny, kteří přemýšlejí o stavbě nové fotovoltaické elektrárny, pálí.

Ani druhé téma není nezajímavé. Naopak. Je zajímavé tak moc, že je strašně nudné. Jedná se o papírování na stavbě. Co je zapotřebí u stavby za povolení a hlavně za dokumenty, aby stavba pokračovala tak, jak má, jak by měla a aby bylo možné vše snadno ověřit, zkontrolovat, naplánovat.

Nadčasovost i soběstačnost

V další části časopisu najdete například zamyšlení o tom, jak by měl vypadat byt, aby nezastarával po stránce vybavení i designu. Jeho zastaralost a zvyk si často pleteme se slovem nadčasovost, a tak se na tenhle termín podíváme trochu blíž.

Neméně zajímavý je i článek o televizích. Náš redaktor se zaměřil na to, jaké jsou dnes v televizích technologie, jestli je všechny potřebujeme, a tak se tenhle článek může stát dobrým pomocníkem pro výběr v povánočních slevách.

V zahradě bychom vypíchli jedno velké téma, které rezonuje ve společnosti už docela dlouho. Vše se zdražuje a lidé často přemýšlejí nad tím, jestli by se útrata za potraviny nedala nějak zmenšit. A tak se na vesnice vrací slepice, králíci, lidé pěstují místo květin a tújí mrkev a květák. Samozásobitelství je to velké téma.



Tak krásné čtení přeje redakce časopisu Dům&Zahrada

Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.