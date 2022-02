Zdroj: Shutterstock, Dům&Zahrada

Březen už začíná klepat na dveře a většina zahrádkářů už netrpělivě přešlapuje, až se zase zaboří rukama do hlíny. Až poprvé přičichnou ke sněženkách, zanoří rýče do úrodné země a začnou sázet. Ještě chvíli musíme počkat, ale možná už to někde půjde. Zima je tentokrát strašně mírná, takže třeba něco vysázet do skleníků, nebude vůbec od věci. No a my se v časopisu třeba zabýváme skleníky a pařníky. Ne tím, co do nich vysázet, ale tím, jaké druhy existují, jak je postavit, jaké jsou na ně nejlepší materiály apod.

No a jelikož ještě přece jen není úplně doba sázení ven, ale v pěkných dnech už můžeme vyndavat ven některé rostlinky v květináčích, další zajímavé téma jsou přenosné rostliny.

Plochá a problematická?

Ale my začali představovat časopis odzadu. Tak se vraťme pěkně na začátek. Po dvou velmi zajímavých návštěvách můžete objevit zajímavý článek o plochých střechách. A protože jej zase zpracovával stavební inženýr Brabec, buďte si jisti, že tohle je opět do detailu technicky pojatý článek. Takže s jeho radami byste mohli konečně přestat vtipkovat o plochých střechách a jejich kvalitě, protože když se to udělá pořádně…

Dům&Zahrada 3/22 Autor: reakce časopisu Dům&Zahrada

Druhý článek už nepotřebuje být tak technicky špičkový, i když samozřejmě také potřebuje mít pár technických podrobností. Ono garáže nejsou ani českými normami tak oblepené, jako ploché střechy a jejich části. Přesto jsou tu důležité informace například o odvětrání, požární bezpečnosti, nosnosti příjezdové cesty apod.

Rozmanitý interiér

Část věnovaná interiéru tentokrát žádné společné téma nemá. Je ale velmi rozmanitá. Například se tu zabýváme výběrem pohovky nebo se díváme na ohromnou nabídku meteostanic a teploměrů. A to se hodí, protože vyznat se v tom, co jsou všechny ty informace na nich je občas nemožné.