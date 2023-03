Zdroj: Dům&Zahrada

Jaro je tady. To je už bez debaty. Jistě, počkáme si na zmrzlé muže, než všechno vysadíme do země, ale teď už to všechno opravdu začíná. Tak se pojďme připravit na ten kolotoč.

Začíná jaro a tak začneme ve výčtu toho, co najdete u nás na stránkách Domu & Zahrady 4/23 právě v rubrice zahrada. A máme tady něco pro ty, kteří se neustále potýkají s trávníkem. Hned dva články jsou na něj zaměřeny. Pro ty, kdo se nechtějí pořád vláčet se sekačkou, máme tipy na robotické sekačky. Jsou stále výkonnější, efektivnější, mají vyšší výdrž a představte si, že některé už dokonce ani nepotřebují ty kabely, které jim vymezují prostor.

Ovšem najdou se i tací, co s trávníkem bojují jinak. Nedaří se mu a nedaří. Co s tím? Je docela dobré se zamyslet a říct si, jestli ten trávník vlastně potřebujete. Co takhle vysadit půdopokryvné rostliny? Nebudou lepší? Jaké ty rostliny jsou? Musí se s nimi něco dělat? To je celkem zajímavé téma, že?

Dům & Zahrada 4/23 Autor: Dům&Zahrada

A pak tu máme ještě něco, co je dnes hodně důležité. Zahrada je sice krásná věc, ale jen pro toho, kdo nemá alergie. Jenže spousta lidí ty alergie dnes má. Co s tím? Není lepší tu zahradu vydláždit? A víte, že ne? I krásná zahrada může být pro alergiky příjemná.

Pestrý interiér

V interiéru najdeme docela pestrou paletu článků. Je tu třeba zajímavé povídání o bezpečném domově, kde se děti nezraní. Nebo tu nabízíme ty nejaktuálnější trendy v obkladech do koupelny i kuchyně. A také vás pozveme do opravdu povedené proměny jednoho obývacího pokoje a kuchyně.

Pojďme se ale podívat na zajímavé články i ve stavbě. Víte, co je to CLT? To je stavební materiál, který se stále více rozšiřuje. Dokonce tak moc, že jeden z jeho největších výrobců v Evropě postavil jeden závod na Vysočině. Ohromný závod. Ostatně tyto dřevěné panely mají také ohromné vlastnosti. Jen se na to podívejte.

A pak tu máme ještě jeden článek, který jste zcela jistě ještě u nás neviděli. Je totiž o rozvodech internetu v domě. Probíráme možnosti, jaké jsou, aby internet byl i v tom nejzapadlejším pokoji, co se vyplatí, kde je to už technologicky moc náročné, a kde to naopak bude chtít přitlačit…

Prostě časopis zase plný skvělého čtení. Tak se bavte, inspirujte a užívejte jara!

