Zdroj: ROCK&FLOWER

Strohý dům je díky neobvykle řešené předzahrádce dokonale zasazený do okolí. Majitelé sice měli v plánu bungalov, ale museli vyhovět stavebním předpisům lokality nacházející se nedaleko zámku v Mnichově Hradišti. Přední část domu je orientovaná na jihovýchod, zahrada na jihozápad.

Schodiště z betonových stupňů lemují okrasné traviny a keře. Trávník vlevo je umístěn na gabionovém schodu. Dlážděná plocha vpravo vede do garáže, další skupinu okrasných travin u přístřešku na popelnice stíní břízy.

Optické zvětšení

Do zahrady lze vejít brankami po obou stranách domu po štěrkovém chodníčku i po dlažbě. Stinný úzký průchozí prostor navazující na štěrkovou cestu je osázený okrasnými travinami, bambusy a bíle kvetoucími hortenziemi.

Základem příjemného používání i poměrně malé zahrady je její rozdělení do několika funkčních zón Autor: ROCK&FLOWER

Mezi bambusy a nízkou venkovní kuchyní stojí dřevěná terasa s opticky odstíněnou venkovní sprchou. Od sousedů ji odděluje plot s vertikální zahradou. V domku venkovní kuchyně se nachází gril vestavěný v kuchyňské lince a nechybí ani místo pro uskladnění věcí, kompostér a sklad dřeva. Toto zákoutí od sousedního pozemku dělí gabionová zástěna.

Původně rovnou plochu za domem rozčlenil betonový obrubník na dvě výškové úrovně, což poměrně malou zahradu s celkovou plochou necelých 1 000 m² opticky zvětšuje. Prostorná terasa a příjemně stínící pergola v sezoně umožňují pohodlné posezení u kávy. Terasu zdobí několik květináčů a dalších dekoračních prvků spolu s pohledově dominantní výsadbou okrasných travin a keřů doplněných zurčící fontánou z cortenu.

Co prostor, to účel

Kolem rohu domu lze dojít na betonovou vydlážděnou plochu lemovanou řadou malých jehličnanů a po ní k druhému východu ze zahrady. Od tohoto minimalisticky pojednaného, víceméně průchozího prostoru se liší vyvýšená část zahrady. Na štěrkové ploše je umístěno ohniště doplněné dvěma dřevěnými lavicemi a odstíněné řadou vícekmenných stromů. Proti nim stojí černá dekorační zídka se sochou. Ve chvíli, kdy se ohniště zapálí, obrysy sochy snově vystupují z dýmu.

Majestátní vstupní schodiště lemuje výsadba travin a nízkých stálezelených keřů Autor: ROCK&FLOWER

Cesta z betonových bloků vede k bazénu, jehož okolí je vydlážděno stejným materiálem. Na dalších plochách kolem domu byla použita zámková dlažba od firmy Godelmann. Díky místu pro lehátka je možné se slunit a kochat pohledem do zahrady. Po dalším chodníčku dojdete na dřevěnou terasu s houpací sítí.

Zdroj nadšení

A jak zahrada vznikala? Mezi tvůrcem a majiteli vše dokonale klaplo. Během rozhovoru s majitelkou nesčetněkrát padlo tvrzení „byla jsem naprosto nadšená“.

Stavbě domu předcházel dlouhý výběr lokality. Parcelu na okraji města s dobrou občanskou vybaveností v okolí si majitelé vybrali už v roce 2012 a do stavby se vrhli svépomocí o čtyři roky později. „Byl to zážitek na další čtyři roky,“ vzpomíná optimistická majitelka Beáta. „Co se dalo, jsme si postavili sami, ale psychicky náročné to bylo zejména s řemeslníky. Po dostavbě jsme se chtěli vrhnout na zahradu. Sice mě jakékoli navrhování moc baví, ale jako personalistka vůbec nerozumím rostlinám. A navíc – kdyby to bylo podle mého, pozemek srovnáme do roviny, bazén by byl u terasy… Jsem ráda, že jsme zainvestovali a vše udělali, jak se má.“

Bez plotu?

Paní Beáta pátrala po internetu, oslovila více firem, ale teprve s Robertem Kaźmierczakem z Rock&Flower si sjednali schůzku. „Nafotil pozemek, vyslechl mé představy a nadšení pro zahrady severského typu,“ pokračuje majitelka. Její sny o bezúdržbové zahradě však rychle vyvrátil, protože vše živé potřebuje péči, kterou lze vhodným návrhem a skladbou rostlin minimalizovat. „Nedávala jsem cenové limity, i když jsem si přála levnější variantu. Nicméně investice do vzrostlejších stromů se vyplatila. Trvalo by dlouho, než by dorostly do současné podoby.“

Venkovní sprcha vytvořila v rámci vertikální zelené stěny zajímavý prostor Autor: ROCK&FLOWER

Některé návrhy majitele zarazily hned při první schůzce, třeba vize nechat přední část zahrady otevřenou a oplotit ji jen po stranách. „To mi přišlo jako úlet,“ směje se paní Beáta. „Stejně tak jsem si neuměla představit pergolu z tmavého hliníku navazující na dřevoplastovou terasu za domem. Ale už z první vizualizace jsem byla nadšená.“

Vizualizaci prošli položku po položce včetně fotografií rostlin. „Měnili jsme minimum věcí – chyběl mi přístřešek na popelnice a po nějaké době jsme po konzultaci s architektem ještě doplňovali zastínění technického vybavení k bazénu. Robert obratem poslal úpravu a po schválení se pustil do projektové dokumentace. Nečekala jsem, s jakou precizností bude provedená do sebemenšího detailu, včetně toho, jak se o jednotlivé rostliny starat,“ chválí paní Beáta.

Zvládneme to sami

Zkušení stavitelé se s podporou šikovných rodinných příslušníků pustili podle dokumentace do zakládání zahrady. „Velkou terasu jsme si nechali udělat od firmy Woodplastic, okoukli jsme to a malou jsme si už postavili sami. Podobně to bylo s gabionovými zídkami, tu u houpačky a zástěnu k sousedům jsem skládala já,“ usmívá se majitelka. „Na pokládání dlažby jsme si netroufli, ale rostliny z prověřených zdrojů jsme vysázeli sami.“

Vodní prvek z oceli corten vnáší do zahrady zajímavou barvu a také dynamiku Autor: ROCK&FLOWER

Firmu dodávající travní koberce si majitelé našli v okolí a inženýru Kaźmierczakovi ji k jeho velké spokojenosti doporučili. „Prostě jsme si hezky vycházeli vstříc a trvá to dodnes. Když něco neprosperuje, stačí napsat a dostanu radu, jak na to. Jsem ráda, že jsme do toho šli. Užíváme si, když si sedneme ven a něco ugrilujeme, večer si můžeme jednotlivé části zahrady nasvítit. Osvětlení je rozdělené po zónách, takže nemusí svítit všechno, to by při současných cenách energie stejně nebylo únosné. Každý kout zahrady má svůj účel a údržba není nijak náročná,“ konstatuje majitelka.

„Stromy a rostliny Robert vybral tak promyšleně, že zahrada v každém ročním období vypadá nádherně. Na jaře bíle rozkvétají například muchovníky, přes léto se střídají květiny v divokém záhoně pod břízami, na podzim se listy vybarví do ohnivé oranžové, a i přes zimu je pěkné, když jsou traviny svázané.“

Autor: Inženýr Robert Kaźmierczak pochází z Polska, kde vystudoval fakultu krajinářské a zahradní architektury na Přírodovědecké univerzitě v Poznani. Miluje cestování, skandinávský styl, jednoduché formy a italskou kuchyni. Patří k zakladatelům pražského ateliéru zahradní a krajinné architektury Rock&Flower Studio, jehož realizace najdete na rockandflower.cz.

Zdroj: Dům & Zahrada, Rock&Flower Studio